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臺大雲林虎尾院區設快篩站　現場民眾耐心等候

▲臺大醫院雲林分院所有住院病人、陪病家屬、看護、一日手術病人、產婦等，均須全面篩檢，待檢驗結果為陰性，方能進入院區及接受醫療服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院所有住院病人、陪病家屬、看護、一日手術病人、產婦等，均須全面篩檢，待檢驗結果為陰性，方能進入院區及接受醫療服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院有鑒於近期國內COVID-19疫情嚴峻，考量整體緊急醫療運作及兼顧防疫措施，虎尾院區自2021年5月21日晚上8時至6月1日8時止，暫停急診收治病患，並於今（24）日起開設常態性快速篩檢站。符合篩檢資格的民眾，方可至臺大醫院雲林分院虎尾院區常態性快速篩檢站進行採檢。

臺大醫院雲林說明快速篩檢的資格為：
雲林民眾，1. 衛生局(所）匡列的自主健康管理或自我健康監測者。2. 曾經到中央或地方政府公布確診個案活動之足跡範圍且出現新冠肺炎相關症狀者。3.從新北市、臺北市、宜蘭縣、臺中市、彰化縣熱區返鄉之學生或鄉親有疑慮者。

臺大醫院雲林分院同仁、病人、陪病者，1. 從雙北回來的本院員工。2. 要來虎尾院區住院的病人及陪病者（家屬或照顧服務員）。臺大醫院雲林分院表示，新冠肺炎快速篩檢站將使用抗原快篩試劑，篩檢結果約20 分鐘出爐。如果抗原反應陽性，會在現場進行核酸檢驗(PCR)採樣與風險評估。

臺大醫院雲林分院長黃瑞仁表示，為了維護雲林分院的醫療量能，必須採取兩大策略，包括嚴格的疾病監測系統（surveillance)，也就是內部及外部顧客的全面篩檢及本院、外包同仁全面施打疫苗。自5月21日起，從雙北回來的同仁，均需接受抗原快篩，結果陰性方可進入院區執行業務，此外，自5月22日起，本院所有住院病人、陪病家屬、看護、一日手術病人、產婦等，均須全面篩檢，待檢驗結果為陰性，方能進入院區及接受醫療服務。

▲臺大醫院雲林分院所有住院病人、陪病家屬、看護、一日手術病人、產婦等，均須全面篩檢，待檢驗結果為陰性，方能進入院區及接受醫療服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院虎尾院區暫停急診收治病患，於今（24）日起開設常態性快速篩檢站。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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