首例媽祖被開罰！雲林「六房媽過爐」擠一堆人　無視防疫罰6萬

▲六房媽過爐活動確實有群聚情形，縣府今決定裁罰6萬元。（圖／翻攝自line社群）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨日六房媽天上聖母由土庫紅壇移駕五間厝(下埤頭)紅壇，社團法人中華民國六房媽會雖取消遶境活動，改採簡易移駕方式辦理，參與人數卻明顯超多，遭網友撻伐無視防疫。事件引起民眾大肆討論，雲林縣政府民政處23日表示，該活動造成群聚，因疫情緊張，許多民眾紛紛向縣府檢舉，經調查後決定開罰。

雲林縣政府指出，六房媽祖昨日從土庫鎮移駕至大埤鄉三結村五間厝股的下埤頭小爐，雖然已事先向主管機關報備取消遶境、平安宴等活動，採取簡易的神尊移駕過爐，護駕人數10人以內，並事先呼籲民眾不要前往觀看，惟因六房媽祖過爐是地方盛事，仍有許多志工、信徒前往紅壇關心，造成群聚，因疫情緊張，許多民眾紛紛向縣府檢舉，雲林縣政府經調查後決定開罰。

▲中華民國六房媽會未能嚴格管制現場民眾，違反集會活動室內5人以上、室外10人以上必須停辦之防疫規定。（圖／民眾提供）

雲林縣政府民政處說明，原本中華民國六房媽會已開會決議取消5月22日國家重要民俗「六房媽過爐遶境」所有遶境活動，並承諾遵守中央流行疫情指揮中心之規定，採實聯制、保持社交距離、量額溫及全程戴口罩等防疫措施，並向縣府承諾遵守参加人數之限制，縣府乃同意六房媽會辦理移駕過爐。

▲中華民國六房媽會未能嚴格管制現場民眾，違反集會活動室內5人以上、室外10人以上必須停辦之防疫規定。（圖／民眾提供）

由於六房媽祖信徒眾多，22日天上午現場仍有許多志工、信徒自主性到場關心，以致於六房媽祖神尊一到新紅壇，現場民眾即一擁而上，因現場確實有群聚情形，中華民國六房媽會未能嚴格管制現場民眾，違反集會活動室內5人以上、室外10人以上必須停辦之防疫規定，經調查屬實，將依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，裁處6萬元之罰鍰。

雲林縣政府再次呼籲，由於新冠肺炎疫情嚴峻，全國已提升至第三級警戒，為避免群聚之風險，請民眾暫時不要前往紅壇，等疫情緩和後再前往參拜。

▲有民眾於社團貼出六房媽祖過爐移駕照片，遭網友轉傳社團痛批群聚。（圖／翻攝自Facebook／斗六人社交圈）

►Her今天推出「聲寶捕蚊燈」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林「六房媽過爐」信徒群聚 網怒轟：都什麼時候了！頭殼有洞？

►快訊／雲林縣累計確診4例 5月23日起禁止餐飲業內用

►張麗善視察市場防疫 遇長者犯菸癮拉下口罩：我剪一個洞還不行嗎

►雲林男萬華歡唱隔天返鄉確診 足跡延伸西螺寶雅公正店、黃昏市場

►雲林縣2例確診在林內鄉 衛生所今啟動社區篩檢站

