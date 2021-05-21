極度危險首例！雲林確診男之弟與母賣菜　精神不佳4天足跡斷片

▲案3147因精神狀態不佳，目前確認足跡為 5 月 13 日上午 6:50 至 8:40 及 5 月 18 日上午 7:00 至 8:00 至林內鄉中西路與光復路交叉路口跟母親一同擺攤賣菜。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（21）日下午3點直播公布雲林縣第三位確診者個案3147，雲林縣長張麗善表示，該案患者因精神狀態不佳，無法清楚表述足跡，故足跡非常模糊，是非常危險的個案。縣長張麗善說明，案3147為昨天發布林內鄉確診案者2713男子的弟弟。

雲林縣衛生局指出，案 3147，雲林縣林內鄉 56 歲男性為昨（20）日雲林縣公布案 2713 之弟)，該案因精神狀態不佳，故無法確切掌握其足跡，目前確認足跡為 5 月 13 日上午 6:50 至 8:40 及 5 月 18 日上午 7:00 至 8:00 至林內鄉中西路與光復路交叉路口跟母親一同擺攤賣菜。

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5 月 19 日因其哥哥(2713 案)確診，故匡列為接觸者，案 3147在5月17日出現症狀後於5月19日採檢，並在林內鄉林中村居家隔離，20日下午 3:00 檢驗結果確診，隨即由縣府人員協助安排送醫治療。 該案相關接觸者匡列自主健康管理4 名，並持續調查中。

▲雲林縣長張麗善表示，該案患者因精神狀態不佳，無法清楚表述足跡，故足跡非常模糊，是非常危險的個案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局說明，相關足跡已於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾於該時段出入上述場所或與個案接觸之民眾於6月3日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打1999專線，縣府會儘速安排至指定社區採檢院所就醫，請勿搭乘大眾運輸自行就醫。

另衛生局說明至於民眾關心開車是否須戴口罩一事，中央流行疫情指揮中心說明民眾外出仍需全程佩戴口 罩，自行開車部分，兩人以上同車，應戴口罩，自行開車未與他人接觸則可以不戴口罩；另外，工地工人須適當地點飲食，在保持社交距離狀況下，可不戴口罩。

▲雲林縣長張麗善表示，案3147為昨天發布林內鄉確診案者2713男子的弟弟，並公布足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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