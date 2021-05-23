新北運將兒傳染...雲林86歲婦確診　足跡單純：鎮玄宮廟+晉安府

▲雲林縣今日確診個案案4222因高齡86歲，生活範圍及足跡相當單純。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今日全國新增本土287例，雲林縣新增2例累積確診本土6例，雲林縣政府今（23）日下午3點直播公布雲林縣第6位確診者個案，雲林縣長張麗善表示，案4222例為女性，86歲，居住於東勢鄉安南村，感染源為居住新北市已確診的兒子案3937，5月22日接獲通知案3937確診，當日隨即安排案4222採檢呈陽性。

案4222為86歲老婦，居住於東勢鄉安南村，其子為新北市確診案2713是名計程車司機，案2713是在5月18日從新北市三重區返回雲林，於5月20日開始有症狀。5月22日接獲醫院通知兒子為確診個案後，同日縣府立即安排119救護車載送案4222至醫院採檢，5月22日報告顯示呈陽性。

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雲林縣長張麗善說明，案4222因為年長，生活範圍及足跡相當單純，確診者的足跡是透過疫情調查詢問確診者，由確診者回溯這段期間的活動地點、停留時間等，可能會有回溯上的偏差，會持續調查更新。

5月19日10:00-11:00 鎮玄宮廟的長青食堂外帶午餐(東勢鄉安南村安南路2-2號)。

5月19日15:00-16:00 晉安府(東勢鄉安南村安南路106之9)。

5月20日10:00-11:00 鎮玄宮廟的長青食堂外帶午餐。

5月20日17:00-17:30 晉安府。

5月21日12:00-12:30 晉安府。

5月22日06:00-07:00東勢鄉安南村安南路12號早餐店外帶早餐。

衛生局長曾春美表示，目前接觸者1人已通報診為3937，其他持續續查，有進一步資料補充更新。如民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸,請進行自我健康監，於6月4日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀請打縣府1999專線，將速安排指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

▲雲林縣政府今日公布雲林縣第6位確診者個案，案4222例為女性，86歲，居住於東勢鄉安南村，感染源為居住新北市已確診的兒子案3937。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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