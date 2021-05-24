柯文哲號召募款防疫、買快篩　北市「線上捐款帳戶」今啟動

▲北市線上捐款專戶平台。（圖／翻攝自北市社會局網站）

記者袁茵／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，全國進入第三級警戒，面對全台美日確診案破百例且居高不下，台北市長柯文哲24日宣布，啟動線上捐款專戶平台，除了給前線醫護人員，也運用在快篩試劑購買、防疫住宿相關使用需求等，並且做最大效能的運用，以提供確診者做最妥適的照顧與安排，另針對弱勢市民及長照等機構亦將提供相關協助。

柯文哲指出，目前一線作戰險峻，資源嚴重不足，因應疫情，北市目前已啟動線上捐款專戶平台，捐款使用對象不僅僅是針對前線的醫護人員，也包含所有支援一線防疫的所有的夥伴們，捐資源將運用在快篩試劑的購買、防疫住宿相關使用需求等，並且做最大效能的運用，以提供確診者做最妥適的照顧與安排。

柯文哲提及，針對弱勢市民及長照等機構也將提供相關協助，盼各界能在疫情嚴峻的期間，支持並熱烈響應捐款，為抗疫盡一份力量，一起同心協力，攜手共度難關。

北市社會局長周榆修表示，自新冠肺炎疫情以來，已由社會局人民團體科主責接受相關防疫等物資捐贈，目前均已陸續湧至北市府並持續分配各單位應援。面對民眾、企業及相關團體等紛紛表達捐款意願，5月23日起開放線上捐款專戶平台，期盼各界民眾均可透過該平台進行捐款，由北市府做最有效的資源分配。

周榆修指出，本項捐款將依專款專用原則，公告使用計畫，並透過「台北市重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會」監督管理，希望有效分配所有善款，此次捐款專戶平台自即日起至2021年6月30日止，若疫情狀況有提前截止或延長，將另行公告。