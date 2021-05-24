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老師遠距教學還要「天天到校消毒」　教團籲措施從寬認定

▲▼國小遠距教學師生專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲新北教育工會表示，近日來收到許多教師反應，遠距教學現場狀況不一。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

新北市教育產業工會今（24日）指出，遠距教學經過一週，許多學校採取種種嚴格規範，包括要求老師授課時全程錄影，每一科都被要求按表操課，無法彈性因應，搞得師生精疲力盡，嚴重影響教學成果，籲新北市教育局對遠距教學措施從寬認定。

新北教育工會表示，近日來收到許多教師反應，遠距教學現場狀況不一，但是部分學校行政採取極為嚴格的措施，讓教師疲於奔命，也導致家長學生頗有怨言，嚴格措施包括要求老師授課時全程錄影，但常因網路中斷而無法完成，或是要求教學時讓校方線上監看，影響教學彈性及多元作法，每一科科目都要按表操課，無法彈性因應，和學生家庭設備不一，老師必須協助排除障礙，甚至老師及學生家中並無吃到飽wifi也問題頻出，加上網路塞車等，讓老師教學無法完整等等。

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▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國小老師在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼新北市停課不停學實施第二日，部分教師被要求居家遠距教學，不必到校以達分流避免群聚。一名江翠國小老師，在家與學生遠距互動，完成體育課教學。（圖／記者湯興漢攝）

新北教育工會指出，甚至還有校方要求老師在遠距教學之外，還要天天到學校清毒教室，老師兼工友，有鑑於上述教學現場狀況頻出，讓教育部及教育局所宣示的彈性多元原則良法美意盡失。

新北教育工會強調，教育部及教育局就是考量學生家庭狀況不一，已有明令要彈性多元來進行遠距教學，建議各校行政單位放寬死板嚴格的規範，多鼓勵教師運用網路上已有的資源，包括政府所提供的資源如公視、有線電視公共頻道等，讓教師能夠彈性視情形利用，以彈性多元的方式，讓學生停課不停學度過疫情。

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