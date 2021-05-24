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快訊／柯文哲下令快篩陽性PCR優先送檢　「3天才出來，拖我時間」

▲▼柯文哲出席防疫會議。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲出席防疫會議。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

台北市新冠肺炎疫情擴散，台北市長柯文哲23日宣布，北市20間急救責任醫院要投入加開快篩，並且晚間緊急赴北醫附醫、萬芳、馬偕、台大4家醫院，視察快篩站設置狀況。柯文哲24日於北市府防疫會議中表示，如果快篩呈現陽性，PCR樣本要優先送檢，「不能拖3天再出來，會拖我時間！」

柯文哲23日宣布，有鑑於這天快篩站陽性率還有提高的狀況，因此24日開始，台北市20家急救責任醫院要開始加入快篩行列，並公布醫院名稱、位置。

而柯文哲在宣布這項措施後，23日晚間赴北醫附醫、萬芳、馬偕、台大4家醫院，視察快篩站設置狀況，感謝所有醫務人員辛勞，並期許20個快篩點加入，能使北市府更快掌握感染源、阻斷病毒傳播風險。

事隔一日，柯文哲於防疫會議中提及，這20家急救責任醫院加入快篩行列後，疑似個案入院得同時做快篩、PCR，不過要加一條SOP，那就是快篩陽性者，PCR樣本要標名「第一優先」，「不能結果拖3天才出來，因為會拖我時間。」

而台北市政府也表示，新增的20個快篩站點與聯醫中興院區、和平院區、剝皮寮等3個針對萬華區加強採檢的專案快篩站運作方式不同，是各醫院門診或急診醫師若判斷病患須做PCR公費採檢，須同步加做快篩，請民眾不要去排隊。

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