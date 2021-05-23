去萬華KTV「雲林爸確診」傳染兒子　8天足跡都出門！逛寶雅吃火鍋

▲雲林縣政府今下午公布西螺鎮確診案3868完整足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府昨（23）日下午公布雲林縣第三位確診者個案，居住西螺鎮45歲男性案3868，在5月9日從台北返回雲林後曾多次外出購物及多家小吃攤用餐，確診後縣府公布8處足跡。今日除傳出其子在22日確診，並同時更新針對案3868疫調足跡。

案3868為雲林縣西螺鎮45歲男性，日前已確認足跡於5月8日與新北市確診案1736曾至萬華得意春KTV唱歌，5月9日從台北返回雲林。案3868檢測後CT值為24.6，5月20日出現症狀，5月21日確診。

縣府今公布45歲男的相關足跡更新並增加時間序。

5月14 日19:00-19:30至西螺武鍋物購物（西螺鎮公正一路99號）。

5月15 日18:30-19:00POYA寶雅西螺公正店(西螺鎮公正路137號)。

5月16 日09:00-09:30於西螺鎮文昌路129號小吃攤，用餐湯麵。

5月17 日14:00-15:00西螺五鮮級鍋物（西螺鎮西興南路100號）。

5月18 日11:40-12:30西螺鎮圓味壽司店（中山路93號）及萬發素食清粥小菜（建興路228號）

未下車。

5月18 日16:30-17:00西螺省錢超市(西螺鎮光復西路223號)購物。

5月19 日09:00-09:40早餐店購買飯糰（吳厝2-6號）。

5月19日12:40-13:10西螺7-11和心門市（雲林縣西螺鎮埔心路113之3號）。

5月19 日19:30-20:00台大醫院虎尾分院檢查（門外未進院）。

5月20日07:00-0730西螺7-11和心門市（雲林縣西螺鎮埔心路113之3號）。

5月20日12:00-12:40外出西螺醫院採檢。

5月20日16:30-17:10黃昏市場購物(西螺鎮興農西路158號)。

5月20日17:30-18:00西螺省錢超市(西螺鎮光復西路223號)購物。

5月21 日16:30-17:10黃昏市場購物(西螺鎮興農西路158號)。

5月21日20：00雲林縣衛生局接獲檢驗結果確診，安排送醫治療。

案3868相關接觸者匡列居家隔離8人，目前同住兒子已確診為案4019，相關足跡業於接獲通知時即完成消毒，呼籲曾於該時段出入上述場所或與個案接觸之民眾於6月4日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打1999專線，本府會儘速安排至指定社區採檢院所就醫，請勿搭乘大眾運輸自行就醫。

雲林縣衛生局表示，明日5月24日起上午9點到下午3點於西螺鎮安定國小斜對面「大牛埔公園」籃球場設置COVID-19社區篩檢站。西螺地區民眾有與確診者接觸史或相關足跡重疊等，符合篩檢對象的鄉親可聯繫西螺衛生所05-5862130預約。

另於臺大虎尾院區開設持續性社區篩檢站，每日上午8點到下午5點，中午不休息，以分流及加速社區篩檢工作，請有需要的鄉親（新北、台北、宜蘭、台中、彰化等熱區返鄉之各級學校學生或鄉親）可自行前往接受快篩。

▲雲林縣政府今下午公布西螺鎮確診案3868完整足跡。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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