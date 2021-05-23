雲林校正+1！23歲男去萬華返家　無罩訪友+打牌匡列19人隔離　

▲雲林縣政府今（23）日下午3點直播公布雲林縣第5位確診者個案，雲林縣長張麗善表示，校正1例為案4019為西螺鎮23歲男性，為昨公佈之案3868之子。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（23）日下午3點直播公布雲林縣第5位確診者個案，雲林縣長張麗善表示，校正1例為案4019為西螺鎮23歲男性，為昨公佈之案3868之子，與父親均有萬華旅遊史，5月20日衛生所人員進行案父訪視，同住家屬立即被安排至醫院採檢，5/21報告呈陽性CT值24.14匡列居家隔離19人，自主健康管理8人。

案4019居住於西螺鎮河南里，男性23歲，為案3868之兒子，案4019案父有萬華旅遊史，5/20衛生所人員進行案父訪視，同住家屬立即被安排至醫院採檢，5/21報告呈陽性。

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5月14日18:00-24:00至朋友家。

5月15日19:00-23:00至朋友家及麥當勞虎尾新興店。

5月16日00:00-06:00福陽堂打麻將。

5月16日06:00-06:30早安山丘西螺中山店。

5月16日15:00-18:00至朋友家。

5月16日21:00-21:30至西螺市區但未購物。

5月17日未外出。

5月18日未外出。

5月19日19:00-19:40外出至醫院。

5月20日12:00-13:00外出至醫院採檢。

5月21日22:00-22:30送至醫院就醫。

▲雲林縣政府今公布案4019足跡，並指出其外出訪友與活動等大部分均未戴上口罩防疫故匡列19名居家隔離者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案4019相關接觸者目前匡列居家隔離19人，自主健康管理8人，其餘仍持續調查中。呼籲曾於該時段出入上述場所或與個案接觸之民眾於6月4日前若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打1999專線，本府會儘速安排至指定社區採檢院所就醫，請勿搭乘大眾運輸自行就醫。

雲林縣長張麗善說明，疫調顯示，案4019外出訪友與活動等大部分均未戴上口罩防疫，故匡列居家隔離者高達19人，該案與友人活動範圍都在西螺鎮市區及附近鄉鎮，雖該案本身這段時間並無進入西螺果菜市場，但所匡列之多名友人均在果菜市場工作及周遭範圍活動。

▲案4019所匡列之多名居家隔離友人均在果菜市場工作及周遭範圍活動，今早西螺鎮公所清潔隊已進入大消毒。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

衛生局長曾春美表示，昨案3868與今案4019為居家傳染，居住西螺埔心（河南里），亦為雲林縣重要蔬果產地及交流地，相鄰西螺果菜市場人流物流密集，為保障該區民眾及人員，明日5月24日上午9點到下午3點於西螺鎮安定國小斜對面「大牛埔公園」籃球場設置COVID-19社區篩檢站，符合篩檢對象的鄉親可聯繫西螺衛生所05-5862130預約。

另於臺大虎尾院區開設持續性社區篩檢站，每日上午8點到下午5點，中午不休息，以分流及加速社區篩檢工作，請有需要的鄉親（新北、台北、宜蘭、台中、彰化等熱區返鄉之各級學校學生或鄉親）自行前往接受免費快篩。

▲案4019足跡確定後西螺鎮公所昨夜已前往該案所行經之處擴大範圍清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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