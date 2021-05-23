美國也報復性旅遊！黃石公園湧7萬人創新高　夏天將限人數

▲黃石公園遊客量達到高峰。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

美國新冠肺炎疫情逐漸趨緩，各州也紛紛宣布打過疫苗的民眾可以脫下口罩、不必保持社交距離，因此也掀起一波出遊潮。據悉，美國各個國家公園今年4月的遊客量紛紛創下歷史新高，且逐漸上漲中。

根據《美聯社》報導，黃石公園總監史莫利（Cam Sholly）表示，今年4月黃石公園的總遊客量逼近7萬人，其中包括3.4萬從北入口進來的遊客和3.3萬從西入口進入的遊客，比起去年4月遊客量暴增40％，增加約1.9萬人，創下每年4月遊客量的歷史新高。史莫利指出，距離上一次4月的遊客量高峰是2016年，當時一共有5.9萬人來黃石公園玩。

▲除了黃石公園外，各個美國國家公園遊客量都暴增。（圖／達志影像／美聯社）



除了黃石公園外，同樣位於美國懷俄明州的大堤頓國家公園（Grand Teton National Park）在今年4月也迎來8萬7700多名遊客，和去年相比增長了48%，同樣創下該公園4月份的遊客量紀錄，而上次的高峰則是2018年的6萬500人。此外，美國冰川國家公園（Glacier National Park）也在4月接待了5.3萬名遊客，比起去年增加約50％，不過仍舊未打破2016年創下的單月5.5萬人紀錄。

報導指出，隨著新冠病毒大爆發，國家公園管理局在去年4月暫時宣布關閉所有國家公園，直到近期才開放，遊客量暴增又創下紀錄。史莫利預估，等到夏天的時候應該會有更多人接種疫苗，公園內也會越來越擁擠，他們預計將雇用更多的季節性員工；公園方面則考慮限制、控制參觀人數，來保護公園的環境和野生動植物。