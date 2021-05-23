茶室女轉戰南投害5人染疫！68歲男搭車去「萬華5小時」足跡曝光

▲南投縣出現8起本土案例。（圖／南投縣政府提供）



記者柯振中、高堂堯／南投報導

南投縣23日新增8例本土案例，其中有5例是與外縣市個案密切接觸，導致後續感染。為此，南投縣府也公開案4,088的公共場所活動史，曾搭乘客運往返三重、台中、埔里3地，還到訪過台北萬華。

南投縣府表示，草屯鎮東方紅時尚會館21日出現2名外縣市確診者，2名確診者為原先在萬華工作的女侍，被送往集中檢疫所收治，會館14名工作人員進行採檢後，23日結果出爐，共有5人確診。

而8例確診個案當中，案4,088為68歲男性，11日曾前往台北萬華，採檢後確診新冠肺炎，匡列接觸者1名，接觸者正在居家隔離，等待採檢當中。

▼案4088足跡公開。（圖／南投縣政府）



對此，南投縣府也公開案4,088的足跡，足跡分布圖如下：

11日：搭乘上午7點的國光客運，從埔里前往三重，晚間6點到11點則在萬華區活動。

12日：搭乘上午6點的國光客運，從三重回到埔里，接著一直待在家中。

13日：整天沒出門。

14日：搭乘上午9點的全航客運，從埔里前往台中，下午搭乘2點的全航客運，從台中回到埔里。

15日：整天沒出門。

16日：整天沒出門。

17日：整天沒出門。

南投縣府呼籲，若民眾的足跡與確診者重疊，務必進行14天的自我健康監測，若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀，應戴口罩前往6家指定醫院採檢，且不得搭乘大眾運輸，就醫時也要主動告知活動史、接觸史等資訊，並通報衛生局。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘