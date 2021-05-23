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3.5萬人被迫在家療養　大阪「醫療崩潰」喪母者痛訴：這是地獄！

▲▼ 日本大阪,新冠肺炎。（圖／路透）

▲日本大阪新冠肺炎疫情嚴重，死亡率甚至一度超越印度。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

距離東京奧運登場只剩61天，作為世界第三大經濟體的日本卻遲遲無法控制疫情，醫療體系更是陷入混亂，根據《美聯社》報導，住在大阪的87歲女士秋田靜江（暫譯，Shizue Akita）感染新冠肺炎而呼吸困難，卻因為延誤就醫，於2周後死亡。秋田女士的兒子直呼，大阪的醫療系統已經崩潰，「這裡就像是地獄。」

▲▼東京奧運會。（圖／路透）

▲東京奧運會延至今年7月舉辦，日本疫情卻遲遲無法降溫。（圖／路透）

《美聯社》報導指出，大阪是日本第三大城，距離奧運會場地的東京只有2.5小時車程，但是大阪的醫院已經被新冠患者塞爆，醫務人員表示，醫療系統的每個環節都被拖慢、瀕臨極限或是超出負荷。而日本的其他地方也在發生同樣的事情，全國約有3.5萬人必須待在家療養，人數超過住院患者2倍之多，有些重症者往往在得到醫療護理之前就在家中死亡。

▲▼大阪的疫情持續陷入醫療崩壞，死亡率甚至超越印度。（圖／路透）

▲日本民眾透露，大阪醫療體系已經崩壞，就像是地獄。（圖／路透）

報導提到的秋田靜江女士高齡87歲，染疫後呼吸困難，卻不得不在大阪家中等待6個多小時，最終醫護人員將她安排到一家還沒被病患壓垮量能的醫院時，醫生診斷秋田女士患有嚴重肺炎與器官衰竭，並為她注射鎮定劑，最後她在2周後死亡。兒子秋田和幸（暫譯，Kazuyuki Akita）表示，自己身在東京卻見證了在大阪的其他3名家人在醫療資源不足的情況下對抗新冠，「大阪的醫療體系已經崩潰了，就像是地獄。」

秋田和幸透過文件向美聯社表示，大阪的困境是「人禍」，部分原因是官員先前不顧確診數的回升跡象，而取消了緊急狀態，如果他的母親能早點接受治療，可能就不會死。報導指出，日本是世界第三大經濟體，截至目前，日本疫情控制得比其他發達國家更好，但現在這波疫情卻讓單日確診與死亡人數達到新高，其中大阪的動盪最為明顯。

▲▼新冠肺炎,日本大阪。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本大阪曾經解封，但這波疫情卻一發不可收拾。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，當地穿防護衣的醫護人員不能進行口對口人工呼吸，救護車載過確診者後需要消毒1小時，無法接著運送下一名病患。醫學專家說，急診患者只能「碰巧得到」治療，卻不是最有能增加存活率的有效治療。一名大阪醫護人員表示，「我們的工作是把垂死和病情惡化的人送到醫院，在目前的情況下，我們甚至無法做好我們的工作。」

大阪殯葬業者程直樹（暫譯，Naoki Hodo）表示，4月時，他85歲的阿姨眼睛嚴重腫脹，已經兩天沒吃東西，但急救人員要求家屬先找到可以收治的醫院，再打電話過去派遣救護車，他們打了6小時的電話才找到一家醫院可以住院，而醫生診斷稱，阿姨的一隻眼睛可能永遠失明。程直樹說，工作時接觸遺體必須穿著全套防護裝備，死者被裝在雙層防水屍袋中，離開醫院後會立刻裝進棺材，不會露出遺體臉部，「家人甚至不能和他們正式告別，令人心碎。」

▲▼日本北海道札幌於5月5日舉辦東京奧運的馬拉松測試賽。（圖／路透）

▲日本北海道札幌曾於5月5日舉辦東京奧運的馬拉松測試賽，但當時也有民眾抗議稱東奧應該停辦。（圖／路透）

據報導，大阪總死亡人數本周達到2036人，超越了首都東京，全大阪1.5萬名病患中約僅12%的人得以送醫，其餘者被迫在家中或旅館等待。以全球範圍來看，日本單日新增與死亡數很低，而且日本是世界上人均病床數最高的國家之一，但因全國8000家醫院中，治療新冠肺炎的公立醫院只佔20%，民營醫院規模較小，對收治新冠患者會猶豫不決或根本毫無準備，政府30年來更大幅減少了地方衛生中心，造成人員短缺。

▲▼ 日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉堅稱，將會安全地舉辦奧運會。（圖／達志影像／美聯社）

國際奧林匹克委員會21日與東京奧組委的最後一次規劃會議，但目前為止仍未有跡象指出將取消東奧。儘管日相菅義偉堅稱，將「安全地」舉辦奧運，民調卻顯示有6至8成民眾反對舉行奧運會。國際奧會資深委員龐德（Richard Pound）指出，取消東奧的最後期限是6月底，如果今夏確定無法舉辦奧運，東京奧運將不會再度延期，而是直接取消。

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