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朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光　停留7間超市共4小時

記者李忠憲、鄒鎮宇／台中報導

台中一名19歲朝陽科大女學生（案2514）確診後，接連感染多人。台中市府23日將足跡重疊的案4004、案4005、案4006、案4007、案4336等人的足跡及時間製成關係圖，供民眾自我健康監測，若有抵達相同地點且出現症狀，請撥打防疫專線1922或衛生局就醫轉介專線0928-912578，由專人安排就醫，切勿搭乘大眾運輸。

台中市府表示，23日將案4004、案4005、案4006、案4007、案4336的足跡與案2514合併，製成「美樂地KTV群聚案關係圖」，希望民眾可審視過去足跡是否有重疊，藉此阻斷感染鍊，「目前已針對接觸者均全盤掌握並密切追蹤，足跡也已全面消毒，請民眾無須恐慌。」

▲▼朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光　停留7間超市共4小時。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

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▲▼朝陽女大生10天足跡的詳細停留時間。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼朝陽女大生10天足跡「詳細時間」曝光　停留7間超市共4小時。（圖／記者鄒鎮宇翻攝）

案2514的足跡圖顯示，她13日至14日晚間到台中美樂地KTV夜唱到早上8點，行程都與案4007、案4006一起，直到16日晚間到全聯沙鹿門市停留30分鐘，與案4336重疊。

案2514於18日至22日期間，再次到訪6間超市，包含全聯、愛買及家樂福，分別逗留5分鐘至1小時不等，10天共計4小時左右，還請民眾多加注意，是否有在相同時間點抵達圖上超市及地點。據了解，當天朝陽夜唱團女學生案2514在美樂地KTV唱歌，隔壁的中國醫大男大生案2958確診，其妹妹案4005也確診，案4007也是當晚中國醫大夜唱團的女大生。

另外，中市衛生局長曾梓展說明，案4004為本國籍62歲男性退休人員，近日無出國史，5月6日曾與親戚至萬華廣州夜市，於5月20日出現乾咳、喉嚨不適等症狀，5月21日至醫院就醫採檢，5月22日通知檢驗陽性，當日救護車載送至醫院隔離治療。案為退休人員，故匡列同住家人3位，列居家隔離。個案去過的太平家樂福、太平公有零售市場、診所、醫院、全聯(太平中平)、愛買復興店，已通知店家及環保局進行環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

他指出，案4005為本國籍18歲女性，為案2958的妹妹，近日無出國史，某校高三學生，5月20日被匡列為案2958的接觸者，當日無症狀，採檢並開始進行居家隔離，5月22日確診陽性，5月22日才開始發燒至38度、有咳嗽症狀，安排救護車後送醫隔離治療。個案同住家人3人(爸爸、媽媽、阿嬤)都已匡列為案2958居家隔離者，目前無症狀，學校接觸者匡列30人同學及1導師列為居家隔離，已通知環保局環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

曾梓展表示，案4006為本國籍66歲男性，近日無出國史，工作為獨自作業，皆有戴口罩。案有菸癮，長期有咳嗽症狀，5月10日咳嗽加劇且全身痠痛無力，5月11日晚間有戴口罩至診所針灸治療，5月15日至「慢慢」早餐店幫忙洗碗，因咳嗽仍嚴重，5月19日、21日至診所就診，5月21日經診所轉診醫院進行採檢，5月22日檢驗陽性，送至醫院隔離治療。本案接觸者計6名，分別為案前妻、2名案姊、案妹、案母、案母之看護。自我監測計2名(「慢慢」早餐店工作人員)。診所5月19日、5月21日候診民眾及醫護工作人員健康情形待追蹤。醫院候診區及門診區均已消毒，候診人員待追蹤，另該2名醫護人員今日採檢陰性。

▲▼台中市23日公布新增5例本土確診個案足跡。（圖／台中市政府提供）

案4007為本國籍21歲女性，為某大學二年級學生，近日無出國史，5月13日有跟同學到美樂地KTV夜唱(未戴口罩)。5月17日出現咳嗽情形，有到診所就醫，醫師表示普通感冒。因同學有人確診，案於5月21日至醫院急診採檢，檢驗陽性通報確診，送至醫院隔離治療。個案5月13日曾至美樂地KTV夜唱9小時，且未戴口罩；5月14日至捷運總站夜市，未全程戴口罩；5月19日至月暮藏涮涮鍋用餐，故共列匡列接觸者19人。個案去過的中國醫水湳關懷琢玉園B2、捷運總站夜市、月暮藏涮涮鍋、全聯台中福星店，已通知店家及環保局環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

至於案4336為本國籍40歲女性，近日無出國史，案女為彰化歌唱班的相關接觸者，5月17日與家人前往醫院採檢，當日採檢陰性，5月18日出現喉嚨不適，與案夫、案女由救護車載至醫院進行隔離，5月22日開始發燒，當日二次採檢為陽性。本案接觸者計7名，為同住家人、彰化親友與職場接觸者(持續匡列中)。個案去過的全聯福利中心沙鹿屏西門市與案夫足跡重疊，故已於前案時完成消毒作業。

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