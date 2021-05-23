基隆驚傳男子在家腹瀉、意識不清「送醫確診」　2消防員遭隔離

▲基隆一名老翁求助消防員送衣確診，2名消防員需居家隔離。（示意圖／資料照）

記者郭世賢、閔文昱／基隆報導

中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增287例新冠本土病例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案，確診個案中新增6例死亡。其中基隆新增5例，今年累計45例，沒想到23日深夜又傳出，有一名男子22日凌晨因身體不適送醫，採檢後確診，2名消防員也因此必須隔離。

據了解，基隆市消防局昨天凌晨4時許接獲報案，一名女子指出仁愛區一名男性長者在家中突然意識不清，且有腹瀉情形，另外，男子也沒有相關接觸風險。隨後消防局便派出隊員救助，協助該名長者送醫。經醫院採檢後確診，出勤的2名隊員分別必須進行居家與集中檢疫所隔離，分隊也必須全面消毒。

基隆市消防局長陳龍輝表示，因不知道當事人的健康情況，已要求隊員出勤時除了要戴面罩、口罩和手套，還要再穿隔離衣，以此保護消防人員安全及維持全市救災救護能量。如果對方有發燒、胸悶等症狀，隔離衣外還要再穿1件C級防護衣，而隔離衣和防護衣也都是一次性使用，出勤使用後即丟棄，以確保安全。。

消防局證實，2名消防隊員出勤時僅戴口罩、手套和透明面罩等裝備，並未穿著防護衣。目前2名消防員身體狀況良好，沒有出現不適徵狀。

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