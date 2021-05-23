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快訊／澎湖25日啟用「機場快篩站」　入境民眾需配合篩檢

▲▼澎湖馬公機場。（圖／記者賴文萱攝）

▲未來入境澎湖的民眾都要配合快篩檢測。（圖／記者賴文萱攝）

記者吳奕靖、林彥臣／澎湖報導

防堵疫情，澎湖縣長賴峰偉23日晚間召開防疫會議表示，他已與澎湖縣議會議長劉陳昭玲、三總澎湖分院長施宇隆、部立澎湖醫院院長匡勝捷達成共識，自5月25日起在澎湖機場設置快篩站，請民眾入境配合快篩檢測。

賴峰偉23日晚間邀集施宇隆、匡勝捷及縣府一級主管召開防疫會議，討論機場設置快篩站規劃細節。快篩站將由縣府衛生局、三總澎湖分院及部立澎湖醫院人力進駐，車船處防疫公車、消防局救護車協助載送快篩陽性者至醫院做PCR檢測。

澎湖縣政府表示，縣府日前聯合金門、連江向中央爭取在台灣本島機場建置快篩站，但未獲中央回應，許多民眾憂心病毒藉由搭機旅客傳播，若在第一時間就將病毒阻絕於機場，可減少傳染機會，也能讓澎湖居民安心。

澎湖縣政府指出，澎湖海上交通已暫停行駛，台澎空中航線已從每日約77班縮減為17班，昨日入境剩493人，入境鄉親及旅客急速下降，但台灣疫情嚴峻，許多旅台鄉親或停課大專生返澎，為防範疫情流入，邊境機場防疫從嚴把關。

澎湖縣政府表示，新冠肺炎疫情持續延燒，全國提升為三級警戒，縣府全面戒備，在機場重啟紅外線體溫檢測儀，停辦澎湖國際海上花火節，關閉觀光及文化場館、全面暫停舉辦各項活動，呼籲澎湖居民、旅台鄉親、大專學生暫緩往返台澎，返澎後請進行14天自我健康監測。

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