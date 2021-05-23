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找加強版防疫旅館吃閉門羹！柯文哲：若全放醫院　醫療量能會崩潰

記者袁茵／台北報導

雙北疫情爆發後，導致醫療量能吃緊，台北市政府為讓輕症患者有新安置處，積極尋找備援飯店、旅館，外傳台北市長柯文哲卻因此吃到閉門羹。對此，柯文哲23日表示，他向這些飯店業者保證，只要一答應成為收置快篩陽性者的專責防疫旅館，那就全幫工作人員打疫苗，因為如果沒有這種專責旅館，「北市醫療量能會完全崩潰。」

台北市政府於23日下午3時30分舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自主持，針對北市校正回歸數字與資料、加開快篩站、疫苗等問題做出回應。

被問到目前北市專責防疫旅館加總數多少？黃珊珊表示，目前北市檢疫所、防疫專責旅館已經收置807人，北市量能大約有900多間，會繼續跟各家專責旅館聯絡，盡量開設防疫旅館量能；而中央也會每天支援量能，例如台中有中央提供的集中檢疫所，他們會先聯絡對方是否願意移到台中，願意就送過去，但大部分還是會留在北市。

另外，外傳柯文哲徵調確診檢疫所，結果吃閉門羹。對此，柯文哲表示，集中檢疫所就是所謂的加強版防疫專責旅館，北市府尊重各家旅館的隱私權，若像台北凱薩飯店一樣願意宣布，那也尊重其決定，若不希望公開，市府也會尊重。

柯文哲強調，每次都說要感謝救國團，因為台北市第一個防疫旅館就是救國團活動中心，現在在防疫旅館裡面，又要挑出來轉成專門收快篩陽性的集中檢疫所，也是劍潭的救國團活動中心願意幫忙；每次遇到危難，大家要訴諸愛心與勇氣時，總是得有人走在最前面，大家才願意跟進，並合作突破難關。

柯文哲坦言，一開始跟對方講，整個旅館全收快篩陽性者，大家心裡還是會害怕，但他也向這些飯店業者保證，只要一答應，那所有工作人員全部可以打疫苗，儘管疫苗發揮作用要等2週，他也能理解大家內心的恐慌與疑慮。

「謝謝到現在為止，所有願意配合北市府的！」柯文哲說，防疫專責旅館專門收這些快篩陽性者，坦白講，如果這幾百人放在醫院內，「我們北市醫療量能就已經崩潰，所以一定要有些人放在外面。」且現在也要求有症狀才做快篩，有嚴重症狀才住院，如果連快篩出來是無症狀帶源者都要住醫院，「很快的北市醫療體系會完全崩潰！」危及時需要大家一起幫忙，才能度過難關。

▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

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