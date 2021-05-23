一張圖秒懂家庭群聚感染　屏東首例確診傳給牌友夫妻+親友共9人

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣23日公佈新增8例本土確診者（3男5女），其中7例住在潮州鎮，1例九如鄉，其中有一家四口確診，年紀最小僅1歲，確診者皆已收治醫院，疫調足跡均已完全消毒，共匡列41人檢疫並隔離；由於8例都與前兩天確診案例有接觸，且在潮州疑似有地緣關係，根據傳染圖表發現，首例確診先後與牌友打牌，感染一對牌友夫妻及其親友共9人，其中兩名住在高雄市。

▲案「3037」傳染軌跡 。（圖／屏東縣政府提供，以下同）

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潘孟安縣長也表示，雖然已指示每天鄉鎮市公所都有進行消毒，但明天（5/24）將針對潮州鎮，請國軍出動化學兵出動，全鎮大消毒。

▲▼市場等消毒。

潘孟安縣長表示，今天新增8例中，與先前確診者有關，感染源包括群聚、家庭、打牌，其中首例確診(3037)萬華與友人聚餐後染疫，與友人打牌，已感染給2牌友人及牌友的親人，因此聚群是感染最要來源，籲請這段時間儘量不要群聚。

▲▼消毒。

潘縣長並公佈，即日起至5月28日屏東餐飲業者全面禁止內用，一律改為外帶，嚴峻的疫情造成大家生活不便，請共體時艱。

至於案「3037」確診者可能涉及疫調不誠實，潘孟安縣長強調，屏東縣政府將調查確診個案係疏漏遺忘或刻意隱瞞，同時呼籲民眾，疫調時應如實說明足跡，以免成為防疫破口，舉凡隱匿疫情資訊、妨礙疫調等行為，可依傳染病防治法第43條及第67條規定，最高裁罰30萬元罰鍰。

案號「4021」39歲男子、「4022」35歲女子為夫妻，5月20日先生因喉嚨乾、疲倦感、頭痛等症狀，夫婦二人駕車前往至醫院診治及採檢，5月22日確診；該夫婦的一歲小兒子案號「4327」、58歲的岳母案號「4328」也出現症狀，同樣採檢後確診，現收治在負壓病房。一家四口均染疫，經衛生局疫調發現，該女子的親友曾與案號「3037」、「3869」接觸，而「4022」在潮州鎮經營飲料店，縣府也提醒曾經接觸的民眾注意自主健康管理。

案號「4224」66歲男子與「3869」為叔侄，「4225」46歲婦人係「3869」的妻子，5月22日確診後，經疫調發現「3037」曾至「4225」家中泡茶聊天。

案號「4226」55歲婦人為按摩師，曾於5月16日接觸案號「3458」，5月21日接獲衛生所通知採檢及居家隔離，5月22日確診。

另，案號「4223」為九如鄉28歲越南籍新住民，常常跟案「3457」、「3458」聚在一起聊天，5月20曾喉嚨痛不適，但因無明顯症狀，沒有就醫；5月21日被衛生局列入居家隔離，5月22日確診。

衛生局疫調確診者足跡，曾前往潮州鎮中正市場、潮州鎮黃昏市場、潮州鎮光復路全聯福利中心、屏東市中山黃昏市場等處，均已完成消毒作業，共匡列41人檢疫並隔離，提醒曾出入相關足跡地點的民眾，在公布足跡點日期起算14天進行自我健康監測，若有上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等相關症狀，應佩戴醫用口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸。

潘孟安縣長指出，屏東縣自5月20日至今累計已有14個本土病例，多數都是親友群聚而傳染，形成社區防疫破口，再次疾呼，勤洗手、戴口罩，請曾有萬華旅遊史或去過COVID-19傳播高風險地區的民眾盡速前往篩檢，並配合疫調，爭取防疫的黃金時間。

潘縣長說，這段期間出現不少假訊息，他的個人臉書也出現來自境外的不實留言謠傳潮州出現800個病例，縣府已請縣警察局調查，絕不寬貸，也希望民眾不要誤信及轉傳假消息，以免觸法。

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