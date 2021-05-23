快訊／雙北同步！新北：明天起至28日餐廳一律「禁止內用」

▲侯友宜日前赴新莊視察宏匯廣場7樓美食街。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓、羅婉庭／新北報導

防疫再升級！新北市政府繼20日公告賣場、超商、傳統市場、夜市餐飲全面改採外帶，23日正式公告，明天起至5月28日止，全市轄內餐飲業、美食街等其他提供餐飲內用之營業場所，全面停止內用，一律改採外帶或外送，若違反且拒絕改善者，將依傳染病防治法處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

經發局說明，請餐飲業者自5月24日起關閉內用區，市府將加強稽查所有餐飲場所，如仍有設置內用區且拒絕改善者，將處以處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

經濟發展局長何怡明表示，疫情變化迅速，只有從生活中的細微處著手，才能全力防堵病毒的擴散。因為用餐行為勢必取下口罩，增加染疫風險，於是決定升級原本之餐飲外帶措施，擴大到所有餐廳、飲料店及美食街等類似場所，全面禁止內用，市府也會派員加強稽查。

中央流行疫情指揮中心23日公布新增本土確診案例287例、境外移入3例，另有170例本土個案為校正回歸上週各日個案。新北市今天新增142例，板橋區最多為32例，校正回歸的則有73例，同樣以板橋區17例最多。侯友宜表示，新北市總確診人數已1496案，除了板橋、中和兩個熱區外，也要特別注意新莊、三重、永和、土城、蘆洲等這幾區域，因為跟萬華臨近，篩檢出來的有80%以上都有萬華活動史，特別提醒這幾個區域的民眾要確實防疫。