第一次聽到校正回歸！柯文哲籲中央公布計算方法　「讓我開開眼界」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心連續2天記者會中，都出現「校正回歸」等數據，台北市長柯文哲23日表示，自己也是第一次聽到，且從書上也查不到這在公共衛生學上如何計算，呼籲中央公布，如何計算校正回歸的數字。

台北市政府23日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席。關於連續2日話題最熱的「校正回歸」，柯文哲23日強調，他22日才第一次聽到「校正回歸」說法。

柯文哲解釋流程，大部分新冠肺炎是要2至7天才發病，且每個人個性不同，很多人會拖好幾天才去看醫生，所以發病到篩檢所拖的時間也不同。過去台灣確診案例少，用比較精確的PCR當作確診依據，只是這種做篩檢方法要經過檢驗，送到中央做疫調並公布，也有3至5天的誤差。

柯文哲說，過去指揮中心下午2時公布的數字，其實也是反映差不多2週前的感染狀況，並不是當時的情形，更不是當時發病狀況；而這段時間檢體量變太多，導致這幾天做PCR的速度變快，也進而出現大批確診案例。

話鋒一轉，柯文哲提及，中央講「校正回歸」，「坦白講，我自己是醫學院教授，這名詞我是第一次聽到，且我書上查不到這在公共衛生學上怎麼計算。」所以希望中央乾脆公布，校正回歸數字是怎麼計算的？「讓我開開眼界。」

不過，柯文哲也強調，不需要去講「校正回歸」到底是中央還是地方的責任，因為事實真相就是這樣，更不用太緊張，面對問題是解決問題的第一步。

▼台北市長柯文哲出席防疫記者會。（圖／台北市政府提供）