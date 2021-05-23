快訊／柯P下令北市餐飲業禁止內用　新光三越、微風：全力支持

▲台北市長柯文哲宣布5/24起，台北所有餐飲業者禁止內用，新光三越與微風廣場兩大百貨龍頭皆表示會全力配合。（圖／翻攝自新光三越、微風廣場，以下同）

記者游鎧丞／綜合報導

為有效遏制新冠肺炎疫情進一步擴大，台北市長柯文哲宣布自5/24起，台北所有餐飲業者（餐廳、夜市、百貨美食街等）全面禁止內用；針對此點，台北百貨龍頭新光三越與微風廣場隨即也發出新聞稿表示，將全力配合政府措施，並透過app外帶／外送、以及外帶優惠等方案，為防疫致上一分心力。

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▲新光三越首開第一槍表示，將會透過app提供消費者更為便捷的外送／外帶服務。

在台北市政府宣布5/24起禁止餐飲業內用服務後，新光三越隨即表示，品牌app「skm eats」美食地圖仍將提供外帶與外送服務；各店除了會在一樓增設外帶快取櫃臺外，同時更安排專屬外送車隊，將餐點以安全無虞的方式送至顧客手中，希望能夠為防疫工作聊表奧援之意。

▲除台北外，新光三越台中、高雄店也都配合地方政府政策，全面禁止內用。

除新光三越外，微風廣場也跟進發佈新聞稿表示，配合政府政策，即日起將暫停微風集團所有店櫃餐飲（含設有座位區美食街）內用服務，僅提供外帶或外送機制；同時微風廣場也與外送平台推出「Breeze Take Out」服務，消費者只需透過微風app點選，即可享有餐點外送滿額折扣、贈送免費餐點及小菜等多項優惠。

▲微風廣場跟進推出外送、外帶購餐專屬優惠。

微風廣場除外送服務外，也接受客人電話訂餐外帶機制；餐廳將派人送至一樓門口供顧客取餐；同時為鼓勵消費者多加利用外帶服務，微風廣場同步祭出限定餐庭單點6折、滿額折扣、滿額贈送餐點／飲料等多項優惠，對於精打細算的消費者來說，無疑是能夠在落實防疫機制此一大前提下，又能夠享受各項美食的貼心服務。

除此之外，遠東百貨日前也表示，信義A13、寶慶、板橋（含板橋中山）、桃園、台中、嘉義、高雄及花蓮等分店都已取消內用制；但新竹大遠百部分餐廳（如：牛角、翰林、朱記）仍在維持梅花座、隔板、二次實聯制等方案下，提供了內用服務；至於台南成功店、公園店也有部分商家（如：春水糖、豆腐村、饌和牛）目前也可內用。

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