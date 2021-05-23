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「校正回歸一定成往後笑話」　蔡易餘：疫情下半場信任要持續

▲▼立委蔡易餘施政總質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡易餘。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

中央流行疫情指揮中心22日公布400例校正回歸，回補過去6天確診案例，引發朝野論戰，藍營質疑此舉是蓋牌。民進黨立委蔡易餘認為，「非常遺憾，這名詞一定變成往後的笑話，從去年來就是靠透明與信任才贏得好一段防疫優勢，但疫情戰爭還有下半場，信任絕對還要持續」。

蔡易餘表示，指揮中心將遲後通報的確診案例以「回歸校正」重新列回先前每一天的案例數，當然每日陽性率有其公衛的數字意思，主要是因為篩檢數量過於大，造成檢驗與回報程序延遲，而改成用採檢日作為案例累計的登錄日期，事實上可能也更容易看出每日疫情趨勢。

蔡易餘認為，應把公布確診案例數字與變化理由說明更清楚，如果在統計上先說總數，但有部分個案例是先前採樣，因遲延收件必需重新計算，在記者會上講721例秀出來，相信人民會信服很多，不然在人民心裡，一定質疑政府怎麼信任每日公布的結果，非常遺憾，這名詞一定變成往後的笑話，從去年來就是靠透明與信任才贏得好一段防疫優勢，但疫情戰爭還有下半場，信任絕對還要持續。

最後，蔡易餘說，自己沒醫護專長，只能窩在家，但真的感謝此時在第一線忙碌的醫師、護理人員、篩檢人員與消毒人員，還有阿中部長帶領的疫情指揮中心，一定要一起打贏疫情。

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