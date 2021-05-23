侯友宜宣布第二階段清空：專責病床增至1043、招募200退休醫護

▲侯友宜邀集18家急救責任醫院召開防疫應變會議。（圖／新北市衛生局提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市確診病患持續攀升，醫療量能面臨極大壓力，新北市長侯友宜22日再度邀集18家急救責任醫院召開防疫應變會議，宣布啟動第2階段清空計畫，會中決議，48小時內增加至1043個專責病床，並將招募退休醫護各100人，支援社區篩檢站及集中檢疫所。

中央流行疫情指揮中心22日宣布確診數據，有400例本土個案為校正回歸上週各日個案，以致新北市22日確診個案迅速攀升到384例，面臨大量確診者，提升醫療量能刻不容緩，侯友宜宣布啟動第2階段清空計畫，「請各院於48小時內清空徵用病房，預計將可增加到1043個專責病床，專責收治新冠肺炎病患，全力提升醫療量能。」

同時，侯友宜也請各家醫院重新盤點醫療人力需求，並請各家醫院及新北市醫師公會理事長周慶明、護理師公會理事長周繡玲協助共同招募退休醫護各100名，支援社區篩檢站及集中檢疫所。

侯友宜表示，新北市府專案補助因照護COVID-19確診個案，而染疫之醫護人員，補助10萬元。同時在新店央北社宅提供64戶84間房，供防疫醫護人員休息使用，他強調，這是一場長期戰役，一定要預作準備，團結努力打敗病毒。