快訊／再增死亡個案！永和翁死後確診　陳時中14:00說明

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠肺炎疫延燒，過去11天累積1888例確診，繼萬華獨居婦在家中過世後，新北市永和區21日也有一名78歲老翁在家失去呼吸心跳送醫不治，後經採檢確診，衛生單位緊急匡列同住家人隔離，是否代表今（22）日死亡個案將增加至16名，指揮中心下午記者會有望說明。

指揮中心統計，截至21日國內累計3,139例確診，分別為1,106例境外移入，1,980例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另9例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530)移除為空號。確診個案中，15例死亡。

本土疫情也從社區燒進醫院，目前已有5家醫療院所遭指揮中心認定有院內感染，分別為台北市和平醫院、高雄市仁惠醫院、三軍總醫院松山院區、亞東醫院與台北某血液透析診所。

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不過，就在昨日，三軍總醫院本院也爆出院內確診，分別同病房的病患、護佐與護理師，院方已先將病房清空消毒，副院長張峰義表示，最初確診的病患是在全院普篩時篩出，初步判定為社區感染，詳情有待指揮中心認定。

隨著醫院確診日增，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨日也在記者會公告，由於雙北市為共同生活圈，加上醫護人員為照顧病患重要資產，之後不會再「驟然」認定院內感染，也不會用數據說明相關事件。

因為最近醫院驗到陽性的病患，很多與5/7前後做全院入院定期篩檢有關，已經很難釐清是醫護人員在社區感疫，或者院內傳播，之後除非有規模較大的院內感染事件，否則不會再針對每一家醫院匡列幾位病患做說明，降低醫護人員被汙名化機率。