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LIVE／「搭車脫口罩」最快4月中　指揮中心最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（23日）14:00召開例行記者會，由指揮官王必勝說明最新疫情。自20日起新冠肺炎輕症免隔離、免通報，僅公布中重症確定病例，也讓確診數「大跳水」，有醫師直言是「大黑數時代」。另外，指揮中心規劃4/10起取消住院、陪病篩檢，而大眾運輸免戴口罩最快4月中上路。

▲▼3/9中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

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因應疫情趨緩，自20日起輕症免通報、免隔離，但新制上路後仍有7天「緩衝期」，可進行通報等相關作業。而指揮中心昨日公布，新增COVID-19（併發症）確定病例119例，分別為119例本土及0例境外移入，另新增29例死亡；有舊制補通報個案271例，分別為260例本土病例及11例境外移入。

重症胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文指出，近來門診裡面有3個感冒症狀患者就醫，但每一個都沒有主動提到COVID-19，且仔細追問之下，「其中兩個一起來的病人是剛從國外回來，四五天前篩檢是陽性，另外一個是還沒有篩檢，但是家人正在陽性肺炎住院隔離中....他的X光也是明顯的肺炎。」因此，他直呼「大黑數時代」。

不過，指揮中心發言人羅一鈞透露，目前預期感染人數到清明連假前仍呈下降趨勢，觀察新制上路與連假後狀況，若疫情穩定，4月10日可先取消住院陪病篩檢措施，屆時如果有症狀經醫師評估再採檢就可。至於大眾運輸口罩令何時鬆綁？清明連假後有答案。羅一鈞說明，預計4月中旬會針對交通工具口罩鬆綁，而醫療院所口罩規範則要晚一點，因為顧及要保護脆弱族群，應該會晚於4月，逐步鬆綁。
 

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