台中高中生遭6師長霸凌亡　律師曝3狀況：第一時間請相信孩子

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台中高中生遭6師長霸凌亡　呂秋遠曝3狀況：第一時間請相信孩子

記者黃翊婷／綜合報導

台中市某高中生疑似遭師長、教官霸凌導致輕生，引發社會各界關注。律師呂秋遠直言，「這個孩子，是被學校的某些師長逼死的，而就算他沒死，往後他也得付出一輩子的代價」；另外，他也提供3種觀點，分別為老師、家長、學生，若是遇到類似的狀況該怎麼處理會比較好，如果是學生請勇於求助，如果是家長第一時間請相信孩子，如果是老師，「請不要把你的情緒與偏見，放在任何一個孩子身上。」

▲▼遭認偷錢成「重嫌疑人」　台中輕生高中生生前激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）

▲高中生遭誣指偷竊。（圖／人本基金會提供，下同。）

人本基金會22日陪同家長召開記者會，直指台中某高中一名學生不堪6名老師、教官長期霸凌，甚至遭誣指偷竊，最終受不了「莫須有罪名」選擇輕生。台中市教育局24日認為，校方處理態度消極，決定將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職。

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▲昔日拿縣長獎學霸成垃圾？人本控台中公立高中6師聯手逼死高中生。（圖／記者游瓊華攝、人本基金會）

▲高中生遭霸凌離世，好友怒控學校只想蓋新聞。

律師呂秋遠今日（25日）凌晨在臉書發文討論此事，他表示，雖然相信大多數的學校老師都會站在幫助孩子成長的角度去輔導，但還是很難想像現在的高中居然還存在像是搜身這樣的管教方式，「這個孩子，是被學校的某些師長逼死的，而就算他沒死，往後他也得付出一輩子的代價，把自己的內在小孩關起來，不讓他出現，因為這個幽靈，一旦出現，會一直纏繞他一輩子，讓他生不如死」，而那些逼迫孩子的大人們早已忘記此事，或許還以身為教育者而沾沾自喜。

呂秋遠還以近期很夯的韓劇《黑暗榮耀》為例，坦言雖然這只是一部戲劇，但大部分青少年面對霸凌時，還來不及長大的內在就已經乾枯了，根本沒有能力「復仇」，所以他提出以下3種觀點，希望能幫助到有類似遭遇的人，首先，如果是老師遇到這樣的狀況，「請不要把你的情緒與偏見，放在任何一個孩子身上」，也不要濫用自己的權威，用惡毒的言語貶低青少年，或用誣衊的方式攻擊未成年人，大家應平等尊重其他人，「特別是，請不要標籤化一個孩子，對他而言，他得要花一輩子的時間療傷。」

如果是家長，呂秋遠建議，「第一時間，請相信你的孩子，他只有你，你不相信他，他會覺得，說謊或許還比較有用」，假如家長認為學校的處理方式太過分，該提告就提告，刑事、民事一個都別少，「他讓你的孩子每天做惡夢，你就讓他的生活也充滿上法院的惡夢。」

如果是學生，呂秋遠表示，「請勇於求助。這些人只不過年紀比你大一些，但是他們的腦袋不一定比你清楚。」假如覺得自己被當成垃圾看待，該反擊就反擊，也可以請律師幫忙，「有些大人只是自以為是，別把他們的話當作聖旨。只要不傷害自己、不傷害別人，你有權利讓自己的善良也有鋒芒。」

最後，呂秋遠說，如果有人曾經批評過這名少年，請出面道歉，「你才垃圾，你全家都垃圾，而且在哪個時代都是。」

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