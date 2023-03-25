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怒揭「6師長4罪刑」　呂秋遠痛心台中高中生：他是被逼死的！

▲▼遭認偷錢成「重嫌疑人」　台中輕生高中生生前激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）

▲台中輕生高中生疑遭師長長期霸凌。（圖／人本提供）

網搜小組／鄺郁庭報導

台中市某高中生疑似遭校內6名老師、教官長期霸凌，最後選擇輕生，所受遭遇讓律師呂秋遠痛心不已，認為這些師長雖然稱是在「管教小孩」，但恐怕已違法搜索罪、恐嚇罪、誣告罪、強制罪，並直呼「這個孩子，是被學校的某些師長逼死的！」

人本基金會22日陪同家長召開記者會，直指台中某高中一名學生不堪6名老師、教官長期霸凌，甚至遭誣指偷竊，最終受不了「莫須有罪名」選擇輕生。台中市教育局24日認為，校方處理態度消極，決定將校長、主任教官、教官及學務創新人員等7人調離現職。

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對此，呂秋遠今（25）日凌晨在臉書發文，看到高中生被搜身、翻書包，甚至未經調查就被認定偷了500元，還遭逼迫退學，最後選擇輕生，種種遭遇讓他很是痛心，「很難想像，現在的高中，竟然還存在這樣的管教方式。搜身，除非有極為重大且確定的理由，否則會有違法搜索罪。」

除了違法搜索罪，恐嚇罪、誣告罪、強制罪，都有可能是這群大人在「管教」小孩所犯下的罪刑，「這些人卻說，這是管教小孩的方法？」呂秋遠直呼，「這個孩子，是被學校的某些師長逼死的，而就算他沒死，往後他也得付出一輩子的代價」，因為這些事恐纏繞一輩子、讓人生不如死，大人們卻早已忘記此事，可能還以身為教育者而沾沾自喜。

「一個孩子走了，這些人都是共犯，包括袖手旁觀者，都是」，呂秋遠還提到近期復仇夯劇《黑暗榮耀》只是部爽片而已，因為大部分青少年面對霸凌時，還來不及長大，內在就已經乾枯了，怎麼還有能力「復仇」？

他向老師喊話，如果遇到這樣的狀況，「請不要把你的情緒與偏見，放在任何一個孩子身上，他們或許不完美，但是我們在社會上跌跌撞撞這麼久，我們的傷痕也沒少過」，也不要濫用權威，用惡毒的言語貶低青少年，或用誣衊的方式攻擊未成年人，「特別是，請不要標籤化一個孩子，對他而言，他得要花一輩子的時間療傷。」

如果是家長，呂秋遠建議，「第一時間，請相信你的孩子，他只有你，你不相信他，他會覺得，說謊或許還比較有用」，假如家長認為學校的處理方式太過分，該提告就提告，刑事、民事一個都別少，「他讓你的孩子每天做惡夢，你就讓他的生活也充滿上法院的惡夢。」

呂秋遠接著對學生說，如果遇到類似的事，要勇於求助，「這些人只不過年紀比你大一些，但是他們的腦袋不一定比你清楚。」假如覺得被當成垃圾看待，該反擊就反擊，「有些大人只是自以為是，別把他們的話當作聖旨。只要不傷害自己、不傷害別人，你有權利讓自己的善良也有鋒芒。」

最後，呂秋遠說，如果有人曾經批評過這名少年「講難聽一點，就是垃圾一個，在我們那個時代連痞子都不如，是個垃圾」，他要對方出面道歉，「你才垃圾，你全家都垃圾，而且在哪個時代都是。」

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