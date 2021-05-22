「中和方唐鏡」妻遭網友騷擾！　曝相愛過程：再嗆我們離婚試試看

記者施怡妏／綜合報導

新北市40歲張姓男子20日上午到超商買東西時，不滿「沒有戴口罩」被超商店員糾正，竟然仿效周星馳電影《九品芝麻官》情節，在超商門口反覆橫跳，嗆店員「打我呀，笨蛋」，影片曝光後引發熱議。張男的妻子事後在臉書向社會大眾道歉，疑似遭到許多網友私訊，要她跟張男離婚，「再X腰我們離婚試試看！」

▲新北方唐鏡超商來回跳。（圖／翻攝自臉書社團／我是中和人）

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本站昨日報導《新北方唐鏡「跳跳鬧超商」吃罰單了 妻46字道歉：我相夫無方》，妻子發文道歉後，疑似遭到許多網友留言謾罵，甚至要求離婚，21日晚間忍不住發文大罵，「各位臉書網民你們夠了！我願意替我丈夫的行為道歉，但是我無法限制他的言論自由，他上新聞時肯戴上口罩已經是進步了！」

妻子氣炸，「你們想罵，罵到我幹嘛？為什麼我就要跟他離婚？」「我身體狀況極差，你們根本沒有本錢和耐心照顧我，就不要在我面前X腰我們應該離婚！」妻子透露本身有躁鬱症，發病期間丈夫都在一旁照顧她，「我跟我丈夫是閃電結婚，愛情是透過我的一再發病培養的，難道我就要因此拋棄這個接受我全部的男人嗎？」

妻子表示，每次發病待在急性病房時，都感到很痛苦，「早期護佐(男護士)的處理方式，直接使用關節技、跳到病患身上壓制地面，這些都還是正常的因應；還有其他的保護室(小房間)、束縛、乖乖針等這些」，雖然丈夫有暴力傾向，但總是陪伴著她，「我丈夫努力讓我不再去急性病房，我很感激他，再靠腰我們離婚試試看」。

▼張男妻子發文大罵。（圖／翻攝自張男妻子的臉書）