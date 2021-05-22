洪秀柱盼「出面爭取對岸疫苗」　陳宗彥：國人對大陸信心不足

▲國民黨前主席洪秀柱表示，她願出一己之力，當橋樑與對岸進行溝通，爭取WHO認證的大陸疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

國內疫情持續延燒，總統蔡英文日前透露，7月底前可供應第一波國產疫苗。不過，國民黨前主席洪秀柱昨日發出聲明表示，「請問我們還要等到7月份嗎」，疫苗採購乃是重中之重，她願出一己之力，當橋樑與對岸進行溝通，爭取WHO認證的大陸疫苗。對此，指揮中心今（22日）指出，「國人應該對中國疫苗是信心不足的」。

洪秀柱指出，大陸疫苗既已獲得WHO肯定，國台辦發言人也表達願意協助提供台灣相關防疫援助，包括疫苗在內，民進黨政府無法採購到足量的疫苗，大陸疫苗又被拒於門外，陸委會更以一句「不必假好心」的譏諷酸味十足回應，全然不顧台灣人民生命安危。

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洪秀柱強調，疫苗施打是全體國人的事，地方政府為人民請命發聲也理所當然，在促成大陸疫苗來台這件事上，沒有藍、綠地方政府之別，她願盡最大努力爭取足夠劑量，也樂見地方政府一起合作推動，呼籲民進黨政府不應為政治私利，讓人民連選擇疫苗的權利都沒有。

中央流行疫情指揮中心今日上午召開例行記者會，由副指揮官陳宗彥親自主持。有媒體詢問，對於洪秀柱願意代表台灣出面來爭取中國疫苗是否恰當？陳宗彥表示，疫苗的部分從去年到現在都有透過COVAX平台與各家廠商聯繫，也有訂定相關採購契約，指揮中心也有多次跟社會做說明，讓各界知道不管是跟COVAX，或是跟個別廠商購買，都有達到一定數量。

媒體繼續詢問，洪秀柱的說法，是否有想與對岸統戰概念？陳宗彥說，最近可以明顯感受到中國對於台灣的認知戰有明顯威脅。從不斷冒出的假訊息，讓政府一直需要做澄清，就是要讓社會互相提醒這些都是錯誤訊息，要立即阻斷。

對於洪秀柱想要去爭取中國疫苗一事，陳宗彥也說，「對於中國疫苗我相信國人應該信心度是不足的」。

