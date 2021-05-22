沒戴口罩遭拒收！高雄男「怒甩3袋垃圾」丟地上　囂張畫面曝光

▲高雄男子未戴口罩遭拒收垃圾。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

全國防疫警戒升至第三級，高雄市政19日宣布，外出沒戴口罩就會直接裁罰，且還會拒收垃圾。21日晚間就有一名男子未戴口罩遭拒收垃圾，他氣憤丟下手中的垃圾袋甩在路邊，違法畫面全都被稽查人員錄下，環保局將先依亂丟垃圾部分重罰6000元，至於未戴口罩則由衛生局進行裁處。

苓雅清潔隊21日晚間執行定點清運垃圾，並稽查未戴口罩民眾依法舉發。有一名男子當時沒有戴口罩，手中拿著3袋回收物，等待清潔隊人員收取，沒想到被拒收垃圾後，他氣憤先將左手2袋垃圾丟在地上，接著又將右手拿的另一袋垃圾甩在地上，導致路面都是瓶瓶罐罐和空盒。

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▲▼男子未戴口罩遭拒收垃圾，爆氣怒甩回收物，地上都是瓶瓶罐罐 。（圖／記者許宥孺翻攝）

因男子的行為已嚴重影響清潔隊員收運作業及防疫安全，違法行為全都被稽查人員錄了下來。環保局表示，男子未依防疫規定出門戴口罩已違反「傳染病防治法」第37條規定，且遭拒收後又惡意將回收物棄置於路面，已嚴重違反廢棄物清理法的規定。

環保局表示，已協請警方協助追查該行為人身份，後續違反廢清法部分環保局將予以重罰6000元；違反「傳染病防治法」部分將移由衛生局進行裁處。