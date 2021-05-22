網紅海邊睡著「曬出白色口罩」！眼尖網友抓1關鍵　真相曝光

記者詹雅婷／綜合報導

國外20歲男子尼克莫瑞（Nick Murray）20日PO出一段影片，宣稱自己戴口罩時在海邊睡著，意外曬出「白色口罩」。這段影片觀看次數目前已衝破140萬次，有眼尖網友抓包，他臉上的口罩曬痕似乎在移動，應該只是使用濾鏡，如今他也證實，他真的是使用濾鏡，只是和粉絲們開個玩笑，並沒有真的曬出口罩的痕跡。

鏡報報導，尼克莫瑞與他的女友及朋友們住在墨西哥，經常透過網路分享自己的生活，且在抖音也有300萬名粉絲追蹤。他20日上傳一段影片並開玩笑宣稱，因為他戴著口罩不小心在海邊睡著，一覺醒來，驚覺整張臉曬出一整個白色口罩，讓他直搖頭。

▲尼克莫瑞（Nick Murray）宣稱，因戴著口罩不小心睡著，因此曬出一個「白色口罩」。（圖／翻攝自抖音）

這段影片吸引許多網友熱議，觀看次數迄今已突破140萬次、超過21.4萬人按讚，「到底為何去海邊要戴口罩」、「這是化妝嗎」、「看起來很像用了濾鏡耶」，但也有人發現，尼克莫瑞應該是使用濾鏡，因為臉上的口罩曬痕似乎在移動。

尼克莫瑞事後證實，他其實並未曬出白色口罩，只是對粉絲們開了玩笑，白色口罩曬痕是使用濾鏡的效果，「我覺得網路上的反應很有趣。」

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