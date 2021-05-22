台南市場處人員勸戴口罩遭飆三字經　黃偉哲令嚴懲檢警逮人

▲台南市場處人員在市場勸一民眾（上圖）戴口罩，竟遭罵三字經；市長黃偉哲強調，嚴懲嚴辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心5月19日宣布，全國進入第3級疫情警戒，台南市經發局市場處人員19日傍晚在仁德後壁厝黃昏市場宣導民眾戴口罩，竟遭一名劉姓男子飆罵三字經，歸仁分局據報查處劉男，意外查獲另名方姓毒品通緝犯，全案將劉嫌2人依妨害公務罪嫌及毒品通緝案送辦歸案。

台南市經發局市場處人員19日傍晚在仁德後壁厝黃昏市場宣導民眾戴口罩，發現一名劉姓男子未戴口罩，經上前勸導竟遭飆罵「不要吵啦！」及三字經，歸仁分局據報立即報請檢察官查處偵辦。

▲歸仁警方查獲對市場處人員飆國罵的劉姓男子，依妨害公務等罪嫌送辦。

警方前往劉男租處查緝，劉男拒不開門，警方經請屋主到場開門，警方除查獲劉嫌外，意外查獲另名方姓毒品通緝犯，帶回偵訊後全案將劉嫌2人依妨害公務罪嫌及毒品通緝案送辦歸案。

▲台南市警局長方仰寧表示，在此疫情嚴峻時刻，請民眾尊重執勤中的公務員，勿有不理性舉止，否則警方一定依法究辦，強勢維護公權力。

方仰寧局長說，20日上午近9時，在隆田市場有名婦女未戴口罩在市場採買，管理員進行勸導時，該名婦人勸導不聽，還涉嫌謾罵推打管理員，並向管理員作吐口水動作。目前全案由麻豆分局偵辦，將傳喚歐女到案，偵訊後將依妨害公務罪嫌送辦。未戴口罩部分由經發局函送衛生局裁罰。

台南市警局長方仰寧表示，在此疫情嚴峻時刻，台南市政府所屬相關機關公務員如火如荼皆為防疫工作打拚，宣導民眾只要出門就必須戴上口罩，為的就是保護所有市民的生命安全，不讓防疫出現破口。請各位鄉親自律自重、共體時艱，全體公務人員執行防疫非常辛勞，請民眾尊重執勤中的公務員，勿有不理性舉止，否則警方一定依法究辦，強勢維護公權力。

▲台南市生局長許以霖指出，隆田及仁德兩案，將裁罰最高各1萬5千元罰金。

台南市衛生局長許以霖指出，從5月11日至今，台南市衛生局共裁罰4件依規定戴口罩案，隆田及仁德兩案，將裁罰最高各1萬5千元罰金。

▲台南市場處人員在市場勸民眾戴口罩，竟遭罵三字經；市長黃偉哲強調，嚴懲嚴辦。

市長黃偉哲亦強調，保護自己，也守護家人、他人，請市民外出時一律全程佩戴口罩，如有違反規定經勸導後仍不聽從者，或以暴行不從之行為、言語抗拒佩戴口罩，將依傳染病防治法規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰，有關事涉侮辱公務員、妨害公務等刑法，將由警力另行偵辦移送，黃偉哲呼籲市民切勿以身試法。

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