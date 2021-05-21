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快訊／彰化公布新足跡！確診者曾到7-11、在雜貨店前喝酒聊天

▲▼高鐵彰化站、高鐵田中站。（圖／記者陳俊宏攝）

▲高鐵彰化站（田中站）。（資料照／記者陳俊宏攝）

記者柯沛辰、唐詠絮／彰化報導

（文末新增：2張足跡表格）

台灣本土疫情持續升溫，彰化縣21日新增5個本土案例，累計已有69人確診。稍早，彰化縣衛生局2次公布新確診者的活動足跡，其中包括全國電子、高鐵田中站、NIKE及愛迪達門市。不久後，二次更新足跡，又新增了永靖文康中心、7-11永靖門市、楊記家常餅等地點。

根據彰化縣衛生局最早公布的足跡圖，其中一名確診者14日晚間9點19分搭乘高鐵861車次，在新北板橋站搭上車、10點30分在彰化田中站下車，期間該列車行經板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄，每站都停靠。

縣內足跡部分，確診者16日下午2時半至4時間，曾赴員林市中山路全國電子、光明街「愛秀殼」3C商店、民權街愛迪達、民權街NIKE（微笑運動用品員林門市）、北斗鎮「大盤大」超市等地。

知名景點部分，確診者13至17日一連4天都曾至百果山四百崁步道晨運，時間在清晨5點半至早上8點之間。

彰化縣衛生局21日傍晚又公布5人新足跡，指一名確診者曾在13日晚間7點至10點到羅厝天主堂對面雜貨店喝酒聊天。其餘縣內足跡，包括永靖文康中心、員林大同路的吳神父養生泡腳會館、楊記家常餅，還有7-11永靖門市。

▼彰化市衛生局公布21日最新確診者足跡圖，一共2張表格。（圖／彰化縣衛生局）

▲▼彰化縣21日確診足跡圖。（圖／彰化縣衛生局）

▲彰化市衛生局公布最新確診者足跡圖。（圖／彰化縣衛生局提供）

衛生局長葉彥伯指出，歌唱班傳染鏈中一名確診的60歲女性，從事保險業，加上病毒CT值高，又經常到客戶家中拜訪，共接觸104人，總計造成5人21日確診，因此呼籲民眾這段期間，盡量以電話代替親自拜訪。

彰化縣長王惠美表示，彰化疫情有趨緩趨勢，但尚不能掉以輕心，因此縣府已結合全縣26鄉鎮市，即日起連續三天（21日、22日、23日）進行全縣大消毒，以防堵疫情擴散。

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