網傳團購快篩劑「一劑800元」！生技公司回應　食藥署喊罰

▲網路上流傳著「快篩劑800元」的消息，食藥署回應了。（示意圖／記者宋良義攝）



記者柯振中／綜合報導

本土病例不斷增加，全台皆已升至三級警戒，許多民眾到政府設立的快篩站進行篩檢。不過，網路上近期流傳一則消息，聲稱「只要800元，就能買到快篩劑」，引起許多人關注。對此，生技公司出面闢謠，食藥署也警告，若查證屬實，將處以3萬元以上、100萬元以下的罰鍰。

近期通訊軟體流傳一則消息，消息內容提到，只要花800元，就能買到安特羅生技的快篩劑，不但可以免除到院排隊的風險，費用也比醫院篩檢便宜很多，引起廣泛關注。

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對於這項消息，安特羅生技總經理兼發言人張哲瑋20日表示，快篩劑屬於醫療器材，公司只有販售給衛生局、醫療機構，沒有其他通路，就算有公司行號私下來求購，也全部拒絕。因此，張哲瑋強調，民眾請勿聽信網路謠言，公司沒有私下販售的管道，若真的收到類似的消息，也歡迎通報。

▼對於網路上流傳的資訊，安特羅生技公司否認有私下通路。（示意圖／記者林敬旻攝）



對此，衛福部食藥署21日說明，新冠病毒檢驗試劑為醫療器材，依據《醫療器材管理法》第13條、第14條規定，只有醫療器材商及藥局可以販賣。

食藥署提到，目前專案核准的新冠病毒檢驗試劑，要由醫療專業人員操作使用，若民眾自行檢驗，有安全、有效性、檢測結果正確性上的疑慮，因此不宜私自購買，應遵循相關規定辦理。

至於銷售通路的部分，食藥署提及，目前沒有開放通訊交易通路，例如網路販售、電話訂購、社群網站販售等，若查獲違法事實，將處以新台幣3萬元以上、100萬元以下罰鍰。

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