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竹市未戴口罩開罰91件　今起公園遊具涼亭封閉

▲累積至今早市府針對「外出未佩戴口罩」已開罰91件。（圖／新竹市政府提供）

 ▲累積至今早市府針對「外出未佩戴口罩」已開罰91件。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺/新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他宣布，因應防疫，今起公園125處的涼亭設施、遊具設施、體健設施，將封閉暫不開放，全市戶外籃框即日起也「封框」，避免群聚；四大超商，即日起禁賣熟食與禁止內用；另，竹市落實防疫執法，累積至今早市府針對「外出未佩戴口罩」已開罰91件。林智也指出，市府設置社區篩檢站預計本周完成，篩檢將採預約制，規劃將有快篩、PCR篩檢服務。

市府指出，針對民眾未戴口罩市府嚴格執法，累計至今上午，竹市共開出91張罰單，道路行人、機車騎士及超商購物民眾居多；城銷處說明，以運動熱點十八尖山為例，今早發現涼亭內有民眾休憩時將口罩拉下，因此祭罰單。

林智堅表示，目前全國進入三級警戒，民眾務必「外出全程佩戴口罩」，包含倒垃圾也需戴口罩，否則拒收，若違規將依《傳染病防治法》開罰3千至1萬5千元罰鍰

此外，他特別呼籲，因疫情，外送平台接單狀況明顯增加，為減少接觸感染風險，今起籲請全市「社區管委會」，統一於大廳或出入口處設置「外送取餐區」，降低住戶、外送員間接觸，也呼籲民眾以信用卡交易取代現金交易，取餐時也需確實佩戴口罩。

除落實戴口罩，公共運輸也需實施實聯制，林智堅市長指出，目前市區76輛公車已完成簡訊實聯制設置，包括新竹客運48輛車、金牌客運8輛車、苗栗客運6輛車、科技之星9輛車、國光客運5輛車，提醒民眾搭乘時務必掃描QRCode，完成實聯制登記。

林智堅談及，有鑑於公園遊憩設施、戶外籃球場難以落實實聯制，加上運動有較高群聚、未戴口罩風險，竹市今起125處公園的涼亭設施、遊具設施、體健設施以及全市戶外籃框都將封閉不開放。他說，防疫期間，要特別感謝民眾的體諒與配合。

此外，竹市本周將完成社區篩檢站設置，地點位於國軍新竹地區醫院停車場，林智堅市長指出，社區篩檢站將提供衛生局通知採檢者篩檢，另也將對民眾開放、採預約制；此外，將同時有快篩與PCR篩檢，提升篩檢效能。

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