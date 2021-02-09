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竹市明起恢復探病解除集會限制　走春須落實防疫

▲新竹市春節期間防疫不鬆懈。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市春節期間防疫不鬆懈。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今(9)日透過市務會議宣布，因應疫情趨緩，明(10)日起解除室內100人、戶外500人集會限制，恢復醫院探病、住宿型照顧機構探視，但醫院探病仍維持遵守每日1時段，至多2名訪客等限制。適逢明起連假，他也呼籲民眾新年春遊，應遵守防疫規定，於八大類場所也務必全程戴好口罩。

林智堅表示，市府上個月因疫情停止室內100人、戶外500人集會，並暫停醫院探病及住宿型照顧機構訪視，感謝同仁全力落實規定，共同防疫，隨疫情漸穩定，為兼顧市民生活需求，也解除以上限制。

林智堅提醒衛生局加強落實防疫規範，並與五大醫院保持密切聯繫，也請警察局積極協助執行防疫工作，如居家檢疫或隔離者未依規定而離開場所時，迅速查獲並將資訊送給衛生局。

林智堅也責成民政處加強宣導重要景點人流管控制度，如新竹公園、十八尖山、新竹漁港等，包括十八尖山管制4000人、動物園1500人、圖書館動物園分館50人、昆蟲館50人、玻工館60人、消防博物館80人、南寮旅服中心300人；並請教育處於各學校2月20日開學前，做好校園消毒等相關整備工作。

衛生局也提醒，住宿型機構探視仍限制1天1次、每次不多於3人、實名制與不同組訪客需保持社交距離；另外，醫院雖恢復探病，但仍須遵守每日1時段，至多2名訪客的規定。也呼籲所有市民朋友，春節期間防疫不鬆懈，一起攜手共度防疫的重要時刻。

衛生局表示，為讓市民在春節期間能夠安心出遊，推出「走春防疫錦囊3妙計」，教市民提升自身健康防疫識能。第1計是「疫情資訊看完整，行前規劃好放心」，呼籲民眾出遊前關注指揮中心發佈之疫情訊息，並留意各景點人流管制措施相關訊息。此外，建議選擇戶外通風場所出遊、搭乘大眾交通工具避開尖峰時段，並選擇寬敞及有防疫措施的用餐環境，使用套餐取代桌餐，以避免多人共食。

第2計「防護措施要落實，出遊聚餐攏免驚」，隨身備妥醫用口罩、抗菌濕巾、乾洗手等「防疫3寶」，並落實勤洗手、戴口罩及咳嗽禮節。在外聚餐時，除了要洗手、使用公筷母匙、避免交談，同桌客人也應採梅花座並保持安全社交距離。

第3計「返家留意身體症狀，立即就醫有保庇」，如果回來後出現身體不適症狀，例如發燒、味覺嗅覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，應立即戴上口罩並就醫，並主動告知醫師旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，以獲得及時醫療協助。

衛生局提醒，春節期間出入「醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所，應佩戴口罩，未佩戴口罩者，經勸導不聽者將依傳染病防治法開罰3,000至15,000元。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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