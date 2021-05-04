疫情升溫　竹市宣布據點供餐不共餐、公有場館加強防疫

▲ 因應疫情發展，新竹市政府加強防疫工作。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應疫情發展，新竹市政府加強防疫工作，新竹市長林智堅今（4）日宣布，社區據點5月底前改為供餐不共餐；在接下來5月15、16日國中學測，試場將進行全面消毒，其它公共場合包括交通場站、傳統市場，市府也將加強消毒；另，醫療照護、公共運輸、賣場市集、教育學習等8大類場所，持續嚴格落實秋冬專案防疫作為，包括加強落實戴口罩、量體溫、實聯制等防疫工作，市府也將加強稽查，籲請民眾配合。

林智堅表示，因應疫情發展，新竹市府也要求各單位加強警覺，包含社區據點改為「供餐不共餐」，請民眾以外帶方式用餐，保護自己也保護家人。

市府秘書長陳章賢今也於市務會議上裁示，針對即將到來的5月15、16日國中學測，新竹市府將進行試場全面消毒防疫，確保應試學生健康；城銷處也將加強查核防疫旅館，確保工作人員及住宿旅客健康。

市府表示，新竹市延續中央流行疫情指揮中心公布「秋冬防疫專案」，包含醫療照護、公共運輸、賣場市集、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機構等人多密集的場所，民眾都應佩戴口罩，未依規定經勸導不聽，可處3千至1萬5千元罰鍰；另公有場館持續落實出入實聯制、量體溫、消毒等防疫工作，請民眾配合。