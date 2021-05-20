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竹市府增設社區篩檢站　外出未全程戴口罩開罰

▲竹市將於國軍新竹地區醫院停車場設置「社區篩檢站」。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市將於國軍新竹地區醫院停車場設置「社區篩檢站」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，他宣布，全國已升級三級警戒，竹市將嚴格落實防疫執法，包括，民眾外出未戴口罩將開罰，倒垃圾不戴口罩將拒收，娛樂場所違法營業，將按次開罰；此外，竹市日前已有確診個案，若疫調過程確診個案隱匿足跡，將依《傳染病防治法》開罰6萬以上、30萬以下罰鍰。他也宣布，本周市府將完成於「國軍新竹地區醫院」停車場設立「社區篩檢站」，增加民眾篩檢管道。

林智堅說，為快速掌握確診案例，以防堵擴大社區感染，設立社區篩檢站是當務之急，考量醫護資源調度，市府在醫療專業團隊建議下，將於國軍新竹地區醫院停車場設置「社區篩檢站」，預計本周完成。屆時將提供民眾另個篩檢管道，盼分流五大醫院篩檢人潮。

林智堅提醒，全國統一升級三級警戒，民眾務必「外出全程配戴口罩」，市府將加強查緝並嚴格執法，外出不戴口罩將依《傳染病防治法》開罰3千以上、1萬5千元以下的罰鍰，若不戴口罩倒垃圾者，同樣開罰並「拒收」垃圾。

林智堅提醒，民眾若不戴口罩進入營業場所，商家應拒絕買賣，若民眾勸導不聽，請立刻撥打110，由警局協助。

餐飲業者也須落實「實聯制」，若無法落實相關防疫措施，禁內用、改外帶，違規業者依據《傳染病防治法》開罰3千以上、1萬5千元以下的罰鍰。

另外，為強化防疫，新竹市府表示，確診者若在疫調時，刻意隱埋赴公共場所相關足跡，將依《傳染病防治法》開罰6萬以上、30萬以下等。

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