竹市香山區KTV違反禁令連2天營業　最高罰30萬

▲警方蒐集違禁事證後勒令業者停業。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

國內疫情升溫，新竹市政府宣布5月15日凌晨零時起八大行業及網咖、電子遊戲場暫停營業，新竹市警察局三分局稽查發現，位在新竹市香山區的「蝦暢KTV」，5月15日、16日違規開業，市府今18日依違反傳染病防治法處以業者6萬以上30萬以下罰鍰。

新竹市長林智堅將新竹市的防疫提升「準三級」，並於14日晚間宣布從15日凌晨零時起，八大行業及網咖、電子遊戲場等10類休閒娛樂場所，應停業至6月8日，杜絕疫情惡化。從15日凌晨至今18日凌晨，新竹市警局與市府聯合稽查小組兵分多路，擴大查察轄區360處應該停業的8+2類店家，今日開出第一張罰單。

市府表示，位於香山區牛埔東路的蝦暢複合餐廳，在15日凌晨零時15分臨檢查獲持續營業，並有8間包廂30客人不顧禁令在場消費，警方蒐集違禁事證後，隔天15日深夜及16日下午、16日晚間，再度前往蝦暢臨檢，發現業者違反禁令執意營業，並有消費者在包廂歡唱，同樣蒐集事證後勒令業者停業。

市府產業發展處表示，根據傳染病防治法規定，違反防疫措施停止營運指定娛樂場所，可處6萬元以上30萬元以下罰鍰。依循全國防疫性因應措施，竹市休閒娛樂場所應關閉：歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、錄影節目帶播映場所(MTV)、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心(含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所)、保齡球館、撞球場、健身中心(含國民運動中心)、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、休閒麻將館及其他類似場所。

新竹市政府強調，因應疫情變化，竹市以提高防疫警戒標準因應，請市民朋友多加體諒配合，遵守疫情指揮中心指引，攜手度過接下來的關鍵防疫期，民眾務必配戴口罩，並維持社交距離，共同嚴守社區防線，守護市民健康與安全。