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防疫戰持續　竹市府增加2大防疫作為

▲新竹市長林智堅今召開防疫會議，宣布二大防疫原則。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今召開防疫會議，宣布二大防疫原則。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅今召開防疫會議，宣布二大防疫原則，加強對街友、獨居者等弱勢族群照顧與關懷、針對違反禁令開業者加強稽查與執法。新竹市府也增加兩大防疫作為，全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，針對有需求者將媒合居家服務或送餐服務；全市5家電影院停業至5月28日、147家選物販賣機（娃娃機）停業至 6月8日。

林智堅今表示，防疫為重，針對各項防疫政策可能帶來的影響，市府持續加強對街友、獨居者等弱勢族群關懷照顧，並提供所需物資；另外，市府將加強稽查與執法，請民眾外出配戴口罩，相關營業單位配合防疫政策，違者將「按次」依法開罰。

新竹市府今也新增兩大防疫作為，全市4家日照長照中心暫停服務至6月8日，總計112人，針對有需求者，市府將媒合送餐、居家服務，所有照服員支援居家服務。

針對選物販賣機店、電影院，產發處表示，選物販賣機店大多為無人經營，無法落實「實聯制」等防疫措施，全市147家選物販賣機店即日起暫停營業至6月8日。

行政處表示，經了解，目前全市5家電影院雖觀影僅零星人潮，因密閉空間、仍有群聚風險，5家電影院包含新復珍戲院、新竹國際大戲院、國際中興影城、大遠百威秀、巨城威秀即日起暫停營業至5月28日，讓民眾跟工作人員都能安心防疫。

針對電影票券票，行政處說明，5家電影院將依據商品（服務）禮券定型化契約應記載及不得記載事項規定，「因不可歸責於消費者之事由退還禮券者，企業經營者不得收取手續費」，退票將不收手續費。

另，教育處表示，今是全國停課第一天，竹市所屬學校目前到課人數255位，低於全市總學生數1%。在家學生以多元方式進行線上遠距教學，包含由教育部建置的因材網、學習拍或均一等平台，還有許多老師採用GOOGLE Meet、GOOGLE Classroom，以自編教材上課。學生若有需求，或需要網路資源，可向學校借用平板電腦等資訊設備，市府學校也會提供SIM卡讓學生能使用網路。

「加強稽查與執法」，新竹市府表示，感謝市民朋友積極配合，多數市民外出都配戴口罩，炎炎夏日，連到十八尖山運動都配合戴上口罩，要特別謝謝大家團結防疫。他也呼籲，各營業單位都配合相關防疫措施，一起度過這次嚴峻疫情的考驗。

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