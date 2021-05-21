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紓困條例加碼2100億逕付二讀　立法院力拚31日三讀通過

▲▼立法院 防疫 議場立委座位席加裝隔板。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場加裝塑膠隔板。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，行政院會日前通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，立法院會21日將全案逕付二讀，並且將在31日加開院會完成三讀。

行政院會13日通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》修正草案，再次提高紓困振興特別預算上限至新台幣6300億元，並將特別條例期限延長至2022年6月30日，草案將函請立法院審議。民進黨團書記長羅致政日前受訪時表示，力拚在5月底前三讀通過。

游錫堃20日下午召集朝野協商，各黨團同意將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條、第19條條文修正草案逕付二讀，並由游錫堃召集協商。

此外，朝野黨團也同意，立法院自5月22日至5月28日停開院會及委員會，並在5月31日加開院會，完成三讀《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條、第19條條文修正草案，並且不提出復議。

立法院21日召開院會，在進行報告事項議程時，民進黨團提議將《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第11條、第19條條文修正草案逕付二讀，經在場立委無異議，全案順利逕付二讀。

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