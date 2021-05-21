里港警夜市「口罩稽查」揪8人！　單車族＋逛街客當場臉綠

▲里港警分局昨結合民防、義警及義交等民力宣導防疫 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國內新冠肺炎疫情嚴重，全台三級警戒，為免疫情擴散保護民眾安全，里港警分局昨(20)日下午起結合民防、義警及義交等民力以國、台、英、越多種語言宣導「保持安全社交距離、落實個人衛生防護、建立實聯制」遵守防疫政策，並執行口罩稽查，舉發8起未戴口罩者案件，籲請民眾在這段時間內能夠落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離或不必要外出，不要成為防疫的破口。

▲▼超商前、路上宣導。

里港警分局長楊龍祥帶著各分駐(派出)所警力及民防義警人員，針對轄內傳統市場、餐廳、商展場及夜市等群聚場所，要求配合中央流行疫情指揮中心第三級警戒防疫政策，應落實實聯制與社交距離並加強清潔與消毒，讓民眾感受到警方對防疫的用心。

▲口罩稽查。

警方更在(20)日晚，在里港夜市出入口擺設「口罩稽查點」，加強針對未依警戒規定外出全程配戴口罩的民眾進行勸導取締，有8位腳踏車騎士或走路民眾未戴口罩，逕行告發，移請衛生局依傳染病防治法，裁罰三千元以上一萬五千元以下的罰鍰。

分局長楊龍祥表示，「警力有限、民力無窮」，感謝民防、義警人員在新冠肺炎疫情日益嚴重下，主動並願意配合本分局宣導防疫政策，並呼籲民眾除落實戴口罩、勤洗手之外，避免出入人潮擁擠的場所以保安康，有任何身體不適的情況，一定要在家休息並儘速就醫，確保健康。

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