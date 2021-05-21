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懶人包／彰化葡萄家族群聚　10月大女嬰被歌唱班爺奶輪流抱中鏢

▲▼ 彰化溪湖快篩站 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化溪湖設置快篩站 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者陳羿妏／整理報導

彰化疫情持續升溫，目前以「葡萄家族」感染鏈為大宗，從5/13至5/20為止，8天累計54個確診個案。其中，彰化縣20日新增的6例個案裡，一名僅10個月大的女嬰，被阿公、阿嬤抱至溪湖歌唱班聚會，遭其他成員輪流抱後中鏢，成了全國年紀最小的確診者。對此《ETtoday新聞雲》將不斷更新整理這波「葡萄家族」群聚染疫情形。

母親節聚餐引發群聚：5/13葡萄盤商母女確診、5/14盤商丈夫、2名兒子、媳婦以及一名刮痧工作者確診。

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從事葡萄盤商的夫妻6日開車到萬華送貨，顧客都是透過LINE下單，夫妻送完貨後就在車上過夜，隔天再回到彰化住處，9日家族在外縣市吃母親節大餐，出席者包括2兒1女、女婿、大媳婦、小兒子女友，以及女兒的3個小孩。

最先確診的母女因在母親節當天覺得身體不適，曾一起去鄰近鄉鎮由一位女業者刮痧，10日到診所看醫生，而盤商丈夫得知萬華傳出疫情，認為老婆與女兒應該去醫院採檢，母女主動採檢並在13日確診，全案曝光。整起家族群聚，擴至小兒子的女友家族、女婿家族等3個家族。由於小兒子在台中居住，因此列入台中市。

▲▼ 葡萄家族外孫染疫 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲葡萄家族染疫情形 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

葡萄家族群聚再增一人、刮痧業者也染疫：5/16葡萄女婿確診、刮痧者接觸的友人夫婦雙雙確診。

確診的刮痧業者曾與一對夫婦及1名友人，一行4人共乘一車前往台中開會，該車負責開車的友人因戴口罩倖免，該對夫婦則受到感染。

▲▼水果家族聚餐緊急動員匡列1300人 彰化衛生局曝光活動足跡分布圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲刮痧工作者染疫情形。（圖／記者唐詠絮翻攝）



葡萄群聚燒到國小：5/17葡萄媽的外孫確診

該名外孫為一名國小生，確診消息傳出後，就讀班級緊急停課。

葡萄媽5/8曾參加喜宴：同桌3人確診，千人5/16被緊急匡列篩檢。

葡萄媽5/8曾到花壇鄉全國麗園飯店參加喜宴，同桌10人中有3人確診，不過餐廳165名員工採檢結果均呈現陰性。

▲▼水果家族聚餐緊急動員匡列1300人 彰化衛生局曝光活動足跡分布圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣衛生局公布喜宴足跡分布圖。（圖／記者唐詠絮翻攝）

與葡萄媽同桌的「溪湖歌唱班成員」：5/18 22名成員確診、接觸過的3名家屬確診。

歌唱班有37名成員、1位老師，5/8與葡萄媽在全國麗園餐廳同桌後，又回到地方參加歌唱班活動，5/18有22人採檢陽性，活動重災區為埔心、溪湖跟永靖，縣府5/19緊急匡列1000多人進行採檢。另外歌唱班成員染疫前曾接觸過家屬，一共3名家屬染疫。

歌唱班老師於全國麗園餐廳辦女兒喜宴：會後沒聚會，採檢陰性。

歌唱班老師向《ETtoday新聞雲》說明，他5/8在全國麗園餐廳舉辦女兒喜宴，但沒有跟歌唱班成員坐在同一桌，會後也沒有參加聚會，採檢結果顯示，歌唱班有25名學生染疫，雖然很幸運的採檢陰性，眼看著5/22將解隔離，但他的心情並沒有因此快樂，現在只盼學員們的身體能日漸康復。

與葡萄媽同桌的「保險業務員」：隱匿同桌情事，確診前到處賣保單，害美髮師也染疫。

有民眾爆料，一名保險業務員跟葡萄媽媽同桌吃喜宴，一周後也確診，但自己確診前，仍到處狂賣防疫保單，還跑至美髮店洗頭，造成美髮師染疫，美髮師的家族得隔離、工廠被迫停工。染疫美髮師父親表示「隔離期滿將會提告」。

與葡萄大兒子同一家燒烤店用餐：5/18一家三口採檢後確診。

民眾看到縣府5/16公布之足跡後，發現葡萄家族大兒子5/10曾赴埔心一家燒烤店，而他與家人也在同天吃過飯、孩子5天後曾發燒，因此於5/17一家三口去醫院採檢，5/18上午確診。不過，燒烤店店員採檢均為陰性。

▲彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

▲一家三口同燒烤店用餐也染疫。（圖／記者唐詠絮攝）

曾與溪湖歌唱班成員接觸：10月大女嬰被帶到聚會確診、種葡萄聊天也確診

彰化縣20日5例確診中，3例是歌唱班的阿公、阿嬤帶著10個月大的女嬰聚會時，曾被其他成員輪流抱後染疫，而該名女嬰也是國內最小染疫個案；另外2例則是與歌唱班成員在種葡萄時接觸，休息期間曾泡茶、近距離的聊天。

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