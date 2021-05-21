南投2陽性勒令夾娃娃機停業　埔里1業者不甩...這下糗大

▲埔里娃娃機店無視縣府停業公告，被警方查獲移交衛生單位開罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

本土疫情持續擴大、淨土南投昨（20）日也淪陷，南投縣政府立刻升級管制措施，公告夾娃娃機等自助選物販賣機店停業；埔里警分局昨晚持續派員查察轄內8大行業場所和46間娃娃機店，發現1家夾娃娃機商店仍繼續營業，經連繫業者並現場蒐證後，移交主管機關開罰。

南投縣昨首度出現2例核酸採檢（PCR）呈陽性反應的個案，縣府公告新增縣內公園式卡拉ok、室內釣蝦場、自助選物販賣機店、麻將休閒館、有兼營視聽歌唱或有陪侍者的餐飲業、傳統整復業、電影片映演業等7類高風險營業公共場所暫停營業。

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▲埔里娃娃機店無視縣府停業公告，被警方查獲移交衛生單位開罰。（圖／記者高堂堯翻攝）



為免有業者暗中營業成為防疫破口，埔里警分局長方秋梅連日親自帶隊，針對8大行業和昨天新增的夾娃娃機店等進行實施複查，昨晚8時許在東榮路上查獲一間自助選物販賣機店，店內50多台夾娃娃機仍插電繼續營業，警方現場蒐證、拍攝照片並聯繫負責人，將資料移交主管機關裁罰。



方秋梅表示，一旦發現未依縣府公告停業者，將依《傳染病防治法》蒐證移交主管機關裁罰，最高可處30萬元罰鍰，呼籲業者自律配合防疫措施，民眾若有發現業者違規營業，亦可向警察機關或業管機關檢舉。



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