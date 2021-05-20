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宜蘭增8確診態樣多　與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關

▲▼宜蘭20日新增8例，染疫態樣多，與遊藝場、萬華茶藝店、新北等有關。（圖／宜縣府提供，下同）

▲宜蘭20日新增8例，染疫態樣多，與遊藝場、萬華茶藝店、新北等有關。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠疫情持續延燒，中央疫情指揮中心20日公布宜蘭新增8例，宜蘭累計29人染疫，宜縣府20日下午表示，新增8個案種類態樣多，與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關。

▲▼宜蘭20日新增8例，染疫態樣多，與遊藝場、萬華茶藝店、新北等有關。（圖／宜縣府提供，下同）

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宜蘭衛生局長徐迺維說明，宜蘭20日新增的案2745，是30多歲的女性，就是最早羅東某遊藝場員工，一開始匡列居家隔離，是陰性沒有傳染力，最近她有症狀，變成陽性，發現時是沒感染力。

案2743是19日有一家6人中有3人被住在萬華回宜蘭過母親節的女兒（案號目前正查證中）傳染確診後，20日家中的另名被染疫的女兒，宜蘭衛生局高度懷疑跟台北有關。

案2652是70幾歲男性，他不舒服到醫院就診，懷疑有相關疾病，做篩檢住負壓後來確診，這案室友和台北個案有交往，是否造成還在評估研究，這案來源還不能確定。

案2563是50幾歲男性，在北部某縣市作工程，5/11去萬華一家阿公店聚餐，3天後不舒服然後確診，應該跟台北有關。

案2744（慧燈中學）是國中生，他的母親（2206）周1到週5台北工作，假日回宜蘭時母親確診後，他於19日晚也確診。

案2741是30幾歲男性，一直在台北工作，室友是案1449，他知道後擔心感染，開車回來宜蘭，一人獨住，去醫院檢查後確診，衛生局看過足跡沒什麼相關性。

案2742是50幾歲女性，喉嚨不舒服到醫院，醫院做篩檢後確診，這案也與北部民眾有往來紀錄

案2740是30幾歲的男性，跟案1638是朋友，案1638最近想起有案2740這友人，案2740有匡列其接觸者但數量不多。

另外前述的案2652、案2742這兩人感染源還在追查中。

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