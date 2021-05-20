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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1分28秒紀錄國軍疫中奉獻　蔡英文感謝：他們帶給國人很大的信心

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情嚴峻，國防部派遣國軍協助篩檢、環境消毒等。對此，總統蔡英文20日上午特別前往國防部視察國軍疫情指揮中心，並在晚間在臉書向國軍道謝，同時分享一則「攜手抗疫 台灣會贏」影片，透過1分28秒的時間，紀錄國軍在疫中辛苦奉獻。

▲北市環保局與國軍33化學兵群在萬華全區進行第二波大消毒。（資料照／記者周宸亘攝）

▲北市環保局與國軍33化學兵群在萬華全區進行第二波大消毒。（資料照／記者周宸亘攝）

「疫情持續，大家加油！連續幾天晚上都在忙，但今天特別出門，前往國防部疫情指揮中心為他們加油。」蔡英文寫道，防疫就是一場戰爭，許多民眾開始在家工作減少外界接觸時，但國軍無法選擇戰場，相反的，哪裡需要作戰，他們就必須上。

為何要分享該部影片？蔡英文表示是為了表達對於國軍弟兄姊妹自疫情升高以來的協助的謝意。她指出，無論是化兵同仁在高溫中消毒、三總派員支援篩檢，或者軍醫局支援醫療擴充，國軍弟兄姊妹在疫情當中的支援，為我們在對抗疫情這一戰帶來很大的信心。

「在我們打這場防疫戰的同時，也必須維護台灣的國家安全。」蔡英文也強調，疫情期間，戰備絕對不能廢弛，我們的國土也同樣需要國軍捍衛，因此她有特別叮嚀國軍們要顧好自己的身體，也讓家人安心，國家安全。

影片內容寫道：

這段時間，國軍各單位配合防疫戰備，除了堅守崗位也提供支援，「有國軍在 讓大家很放心」（此為引述蔡英文的發言）。面對疫情嚴峻的挑戰，再一次，國軍與國人攜手團結，展現台灣人的韌性，守護我們深愛的國人、家園，彼此相信、彼此合作、彼此扶持、彼此鼓勵打氣。

在防疫的戰場上，國軍以守護國人為榮，每一滴的汗水，每一次的深呼吸，都是維持台灣強壯和安全的心跳聲；每項任務都需要大家，繼續來配合，讓我們中央地方可以一條心，一起克服疫情的難關。

防疫保持了距離，病毒限制了熱鬧，自由自在的生活按下了暫停鍵，但是，無論任何挑戰與橫逆，我們一定會勇敢努力，這一次，我們必定能夠挺過難關，這一次，我們不會被病毒擊倒，國君加油，台灣平安。

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