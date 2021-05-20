郭昭巖力挺萬華醫護　暖送便當再偕扶輪社捐百桶酒精





▲台北市議員郭昭巖發起「齊心抗疫！萬華商家挺萬華、萬華人挺萬華」活動。（圖／翻攝自郭昭巖臉書粉專，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

全台疫情升溫，進入三級警戒，面對萬華成為北市確診數最多的區域，台北市長柯文哲立刻在萬華成立5座快篩站，也湧入大批人潮欲進行篩檢。面對辛勞的一線醫護人員，台北市議員郭昭巖發起「萬華人挺萬華」行動，20日提供陳記蚵仔麵線給醫護人員，21日也將和國際扶輪社捐贈100桶酒精，共同團結抗疫。

郭昭巖20日發起「齊心抗疫！萬華商家挺萬華、萬華人挺萬華」活動，認為疫情越是嚴峻，萬華越是不能被擊倒，「此刻萬華人、萬華店家商家企業都在同一條船上，萬華好，台北市才會好！台灣才共好！」

郭昭巖20日先帶頭提供冰黑咖啡，分別給中興快篩站一線醫護人員50杯、和平快篩站100杯、剝皮寮快篩站45杯；而陳記蚵仔麵線也贊助中興快篩站50份麵線、剝皮寮快篩站40份麵線；此外和平快篩站則有16箱由朝陽關懷協會和食味鮮股份有限公司提供的乾拌麵。

關於此項暖舉，郭昭巖接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，這些醫護人員真的很辛苦，很多人早上7時上班，卻要到很晚才能回家，中間都得自己跑到外面吃飯，或是叫外賣進來，然而現在根本沒有空，且外送更是不敢送到萬華，導致連吃飯都成為問題。

「我想給他們加油，讓他們撐下去⋯」郭昭巖表示，這陣子萬華人被污名化，讓她相當心痛、難過，看到這群醫護人員在大熱天穿著防護衣，真的相當辛苦，所以更想與大家站在同一陣線、給予加油打氣。

另外，郭昭巖21日也會與國際扶輪社3481地區捐贈100桶四公升裝酒精，提供負責前線篩檢的台北市聯合醫院調度使用，預計和平院區50桶，院本部50桶。

國際扶輪3481地區範圍包含台北市西南區域、中永和、新店等地區，共有91個扶輪社近3000位社友，為國際四大社團之一。郭昭巖說，國際扶輪3481地區與她合作多年，過年都會進行「寒冬送暖」活動，非常有意義；現在看見醫護人員非常辛勞，所以她主動詢問北市衛生局，還缺乏什麼物資？而衛生局告知，目前口罩夠了，只是因為每天都要使用大量酒精，所以非常需要。

得知醫護人員需要酒精等消耗品，郭昭巖與國際扶輪3481地區立刻去募了100桶4公升酒精，希望對方「加油、撐下去。」共同展現扶輪的服務精神，並呼籲國人一同將物資留在前線，共同團結抗疫。

另外，由台北龍山扶輪社社友所經營的格萊天漾大飯店，也將請五星大廚領軍，21日至28日（不含六日）贊助早午晚餐。

「一棒接一棒！」郭昭巖強調，還有好多商家踴躍想贊助物資，只是她覺得不要都集中在一週，畢竟可能還要2週疫情才比較趨緩、控制得宜，大家團結分配物資；且她不只幫助醫護人員，下週還要給警察、消防等人員發放乾洗手900瓶，「他們隨時要接觸很多人，還要配合疫調，真的真的很辛苦！」

最後，郭昭巖感動地說，很感謝這些熱心的公益團體們，也誠摯邀請其他在地商家加入「向醫護警消清潔人員致意」的行列，大家同心協力對抗疫情。