疫情嚴峻！杜絕假訊息散播　屏東地檢署成立「罪專責小組」

▲屏東地檢署 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

新冠疫情嚴峻，屏東地檢署張介欽檢察長20日指派民生專組主任檢察官及檢察官成立「疫情期間查緝假訊息犯罪專責小組」，並結合「查緝民生犯罪聯繫平臺」網絡，強化各項偵查作為，俾利即時迅速掌握散播疫情假訊息之情資，積極、從速、從嚴查緝有關散播疫情假訊息之刑事案件，以有效迅速抑制假訊息之散播擴大，安定社會民心。

屏東地檢署透過已啟動之「查緝民生犯罪聯繫平臺」，主動與調查、警政、移民署、衛政、消費者保護、公平交易等相關主管機關密切聯繫並通力合作，對於惡意散播有關嚴重特殊傳染性肺炎疫情之謠言或不實訊息者，積極配合各地稽查情形，從速從嚴偵辦涉嫌違反傳染病防治法、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等相關刑罰案件，以杜絕疫情防疫破口。

屏東地檢署呼籲屏東地區鄉親，對於恣意散播有關嚴重特殊傳染性肺炎疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，最重可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣 300 萬元以下罰金； 若有涉及違反社會秩序維護法第 63條第1項第5款散佈謠言，足以影響公共之安寧等，將交由警方依法裁罰，切勿以身試法。

►Her推出「彈開式方形蚊帳」外型可愛多款可選不用組裝、有不同尺寸適合床鋪