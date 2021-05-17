他一直在照顧...宜蘭男確診隔天癌末女友病逝　37醫護全篩檢

▲案1553確診前安寧病房照顧癌末女友，宜蘭衛生局長徐迺維17日澄清整起事件沒有群聚現象。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子長期在醫院安寧病房照顧癌末女友，5/6日晚到羅東銀河百家樂遊藝場，隔天女友不幸逝世，居隔的他在5/16確診（案1553），他出入的醫院接觸的37名醫護全都篩檢，宜蘭衛生局表示，35人陰性，另2人因休假待檢中，整起事件沒有群聚現象。

宜蘭衛生局16日公布的足跡中，案1553在5月3至14日每日上午，前往羅東鎮7-11聖博門市；5月6日晚間6時30分至7時30分羅東銀河百家樂遊藝場；5月7日晚間10時30分至11時30分福園小拜堂；5月10至15日上午8時30分至9時30分羅東壽園小拜堂；5月15日上午11時至中午12時羅東鎮7-11聖昌門市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，案1553到醫院小七是因長期在安寧病房照顧癌末女友，主要為購物，到福園後又到壽園是因女友喪事辦理改變地點，而他6日晚間到遊藝場，隔天女友不幸逝世，居隔的他在16日確診，他出入的醫院緊急將相關樓層患者清空，轉移到其他樓層，並全面消毒。

因外傳有院內群聚感染之疑，宜蘭衛生局長徐迺維17日澄清表示，接觸的37名醫護全都篩檢35人陰性，另2人因休假待檢中，整起事件沒有群聚現象，且中央已了解院方感控作為，認為院方防疫計畫是足夠維護機構安全。

更多熱門新聞

►宜蘭累計16人染疫 遊藝場常客「陰性多天」確診親友都中鏢

►宜蘭16日新增3例足跡曝 羊陶、小七...福園壽園小拜堂

►宜蘭婦揪出自己是「疫情地雷」 2友染疫她無症狀主動求驗中鏢

►莫蘭迪色「冰絲涼感床墊＋枕套」799元 不開冷氣也能舒涼整晚

