露天拍賣1名員工快篩陽性　PChome全公司清消並掌握接觸史

▲露天拍賣傳出有同仁染疫，目前已進一步進行核酸檢測，等待檢驗報告中。（圖／翻攝自露天拍賣）

記者洪菱鞠／台北報導

本土疫情連6天破百例，PChome網路家庭集團旗下子公司也傳出有員工染疫，PChome20日晚間發聲明表示，露天拍賣一名於北市敦南大樓工作之同仁，居住於萬華地區，於居家上班期間，自主快篩呈陽性反應，目前已進一步進行核酸檢測，等待檢驗報告中。

PChome指出，本集團經接獲通報後，即刻啟動應變措施，升格防疫層級，超前部署防疫工作，依照衛生主管機關指示及集團相關作業規範，於今（20日）盡速完成全公司清消作業後再行啟用，且本公司內所有同仁亦隨即啟動居家辦公，加強自我健康監測。

另提到，經查該名露天同仁業務範疇單純，自5月15日起即依公司規定居家上班，近來工作上未接觸外部人員，且該同仁日前進公司辦公均依規定配戴口罩、量測體溫正常，相關接觸史資訊亦於公司掌握中，目前待衛生單位進一步通知。露天更進一步啟動員工居家與分流之防疫政策，確保正常營運，同時持續落實職場衛生安全及維持員工身體健康。

PChome強調，此個案工作與網路家庭倉儲物流無關，露天拍賣為提供賣家自行出貨予消費者之平台，營運模式與網路家庭不同。為保護同仁及消費者健康，網路家庭早已啟動「各倉庫不跨區支援」、「各庫人員分流」，並將台北敦南辦公室及倉儲物流系統之人員進行分流，以降低人員流動造成接觸感染風險。目前已投入大量資源，持續優化倉儲系統，彈性調度配送能量，倉庫及物流等第一線的同仁，將持續堅守崗位，協助完成配送最後一哩路。

網路家庭以營運不中斷為基本原則，持續以「同仁平安、供貨無虞、安全送達」為三大方針，滾動式啟動相關應變措施，目前營運皆正常。另外，已於去年成立「網家防疫小組」，持續關注及落實政府公布疫情警戒標準，推出因應配套辦法，維持營運量能。