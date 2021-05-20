快訊／宜蘭慧燈中學1學生染疫！校方：19日深夜確診　母先不適採檢

▲宜蘭私立慧燈中學，校方公告一學生19日深夜確診宜蘭。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

新冠疫情持續延燒，中央疫情指揮中心20日公布宜蘭新增8例，宜蘭累計29人染疫，而員山鄉的宜蘭私立慧燈中學也中鏢，校方20在臉書「慧燈中學訊息公告社團」公告一學生19日深夜確診。校方指出，該生在校期間身體並無不適亦無任何異狀，當校方獲知該生母親因身體不適欲就醫並曾赴醫採檢之時，為求慎重起見，第一時間立即安排該生先行離校返家自主健康管理。旋即針對該生當日使用過的教室及行徑路線等區域再次進行重複消毒。目前校方除隨時與衛生單位保持連繫，並已安排專業廠商到校再次進行全面大消毒。



慧燈中學校長吳松溪在臉書「慧燈中學訊息公告社團」公告說：「過去一年，全球都持續面對嚴峻疫情的挑戰，幸而在全體國人的共同努力下，台灣疫情相形穩定。唯自5月中旬起，本土確診案例急速增加，本校於學生離校居家線上學習期間，接獲宜蘭縣政府衛生局疾管科通知本校學生於昨日（5/19）深夜確診，疾管科已於今天上午派專員與該班家長聯繫，已妥善處理後續相關事宜。」

「該生在校期間身體並無不適亦無任何異狀，當校方獲知該生母親因身體不適欲就醫並曾赴醫採檢之時，為求慎重起見，第一時間立即安排該生先行離校返家自主健康管理。旋即針對該生當日使用過的教室及行徑路線等區域再次進行重複消毒。目前校方除隨時與衛生單位保持連繫，並已安排專業廠商到校再次進行全面大消毒。」

「本校全體教職同仁從疫情爆發以來一直都積極落實各項防疫措施，例如：師生在校期間全程配戴口罩、每日早中晚三次全面消毒並測量體溫、教室保持門窗開啟通風，以確保全體師生健康。另外，為維護學生學習權益，本校在停課期間停課不停學，改採線上教學，敬請貴家長督促貴子弟準時於八點十分上線學習至下午四點，並依照政府規範落實各項防疫措施，如每日測量體溫及填寫活動軌跡表，相關訊息可參考本校防疫專區。本校亦已利用停課期間再次盤點及整備各項防疫物資，營造最安全的學習殿堂。」



「值此疫情升溫之際，敬請貴家長無須恐慌，妥為照顧自身健康，維持良好生活作息，配戴口罩，勤洗手。衷心祝福貴家長闔府平安健康，讓我們同心共度疫情難關！慧燈中學校長吳松溪敬啟」

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